Впечатлил Конте. Уинкс может остаться в Тоттенхэме

Лондонский клуб не спешит расставаться с английским полузащитником

  • 20.12.2021 13:15
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Впечатлил Конте. Уинкс может остаться в Тоттенхэме
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний английский полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс впечатлил главного тренера клуба Антонио Конте своей игрой в поединке против «Ливерпуля» (2:2).

В текущем сезоне у Уинкса немного игрового времени, из-за чего начались разговоры о возможном уходе футболиста в другой клуб. Но, похоже, у Уинкса есть будущее в «Тоттенхэме».

Уинкс — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне игрок провел за «шпор» 10 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.

Источник — Evening Standard

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