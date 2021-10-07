Эвертону нужен полузащитник Тоттенхэма

Ливерпульский клуб может подписать Гарри Уинкса

  • 07.10.2021 17:34
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Эвертону нужен полузащитник Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпульский «Эвертон» интересуется 25-летним опорным полузащитником лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Уинксом. Переход может состояться уже в январе.

Ранее сообщалось, что на футболиста также нацелились итальянские «Интер» и «Рома».

Уинкс — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне игрок провел за «шпор» 5 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.

Источник — Caughtoffside

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