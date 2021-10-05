Интер и Рома нацелились на хавбека Тоттенхэма

Итальянские «Интер» и «Рома» надеются подписать 25-летнего опорного полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Уинкса.

Футболист хочет покинуть «Тоттенхэм» в будущем январе, потому что не нашел общего языка с новым главным тренером «шпор» Нуну Эшпириту Санту.

Уинкс — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне игрок провел за «шпор» 5 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.