Интер и Рома нацелились на хавбека Тоттенхэма

Гарри Уинкс может продолжить карьеру в Италии

  • 05.10.2021 10:23
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Интер и Рома нацелились на хавбека Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские «Интер» и «Рома» надеются подписать 25-летнего опорного полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Уинкса.

Футболист хочет покинуть «Тоттенхэм» в будущем январе, потому что не нашел общего языка с новым главным тренером «шпор» Нуну Эшпириту Санту.

Уинкс — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне игрок провел за «шпор» 5 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.

Источник — Calciomercato

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