Интер и Рома нацелились на хавбека Тоттенхэма

Итальянские «Интер» и «Рома» надеются подписать 25-летнего опорного полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Уинкса.
Футболист хочет покинуть «Тоттенхэм» в будущем январе, потому что не нашел общего языка с новым главным тренером «шпор» Нуну Эшпириту Санту.
Уинкс — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне игрок провел за «шпор» 5 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.
Источник — Calciomercato
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