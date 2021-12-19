Байер уступил Фрайбургу, Кельн справился со Штутгартом

В воскресенье, 19 декабря, состоялись заключительніе матчи 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Третья команда сезона «Байер» на выезде уступил «Фрайбургу», «Кельн» одержал минимальную победу над «Штутгартом».
«Фрайбург» - «Байер» - 2:1
Голы: Грифо, 33 (пен.), Шаде, 84 - Тах, 45.
«Кельн» - «Штутгарт» - 1:0
Гол: Модест, 88.
Ранее в этом туре «Лейпциг» всухую проиграл «Арминии», «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Боруссией» М.
Источник — Sport.ua
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