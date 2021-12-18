17-й тур
Айнтрахт Ф
1 : 0
Майнц
18.12.2021, FT

Лейпциг всухую проиграл Арминии, Хоффенхайм сыграл вничью с Боруссией М

Состоялись очередные поединки 17-го тура Бундеслиги

  • 18.12.2021 18:56
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Лейпциг всухую проиграл Арминии, Хоффенхайм сыграл вничью с Боруссией М
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 декабря, состоялись очередные матчи 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Лейцпиг» дома неожиданно всухую уступил «Арминии» (0:2). «Айнтрахт» дома добыл победу над «Майнцем» благодаря голу Линдстрема (1:0).

«Хоффенхайм» чудом спасся от поражения в поединке с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Проигрывая 0:1, хозяева отыгрались в добавленное ко второму тайму время благодаря голу Акпогумы, который вышел на замену в концовке второго тайма.

«Гройтер Фюрт» разошелся миром с «Аугсбургом» (0:0). «Унион» на выезде добился победы над «Бохумом» благодаря голу Крузе (1:0).

«Лейпциг» — «Арминия» — 0:2
Голы: Зерра, 57, Окугава, 75

«Айнтрахт» Франкфурт — «Майнц» — 1:0
Гол: Линдстрем, 34

«Хоффенхайм» — «Боруссия» М — 1:1
Голы: Акпогума, 90 — Эмболо, 35

«Гройтер» — «Аугсбург» — 0:0

«Бохум» — «Унион» — 0:1
Гол: Крузе, 16

Источник — Sport.ua

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