Игорь ЛЕОНОВ: «Возможно, Селезнев постарел»

Экс-наставник «Миная» рассказал о множестве нереализованных моментов форварда

  • 19.12.2021 21:20
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Игорь ЛЕОНОВ: «Возможно, Селезнев постарел»
© СК Днепр-1. Игорь Леонов

Экс-главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился своими мыслями о неудачах нападающего своей бывшей команды Евгения Селезнева, а также рассказал о том, рассчитался ли с ним клуб за работу.

«В матче с «Десной» у него был чистейший момент. Поверьте мне, что такие моменты нужно забивать десять из десяти. В игре с «Рухом» я выпустил Селезнева на замену и он должен был забить забивать стопроцентный момент. Раньше он бы такое реализовал. У нас был плохой матч с «Днепром-1». У него при счете 0:3 был голевой момент, когда он после подачи пробивал головой с метра и попал во вратаря. Возможно он постарел. Потом Селезнев забил «Ингульцу». Главный момент - это с «Динамо» Киев. Не хватило сантиметров, когда после его удара мяч попал в штангу. Может «Минаю» не фартило и ему.

Рассчитались ли со мной за этот период работы? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Это в процессе. Может да, а может и нет. Я пришел туда работать не за деньги. Президент «Миная» напоследок мне сказал, что он впервые увидел тренера, который переживает за «Минай». Для меня это было очень приятно и важнее любых денег», — сказал Леонов. 

Напомним, что Леонов покинул «Минай» 16 декабря.

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Источник — Футбол 1/2/3

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