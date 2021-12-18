Игорь ЛЕОНОВ: «После отставки Селезнев позвонил одним из первых»

Экс-наставник «Миная» – о своей отставке

  • 18.12.2021 08:59
  • 645 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь ЛЕОНОВ: «После отставки Селезнев позвонил одним из первых»
© ФК Минай. Игорь Леонов

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о нападающем закарпатской команды Евгении Селезневе.

«О Mилевском говорить не буду, а к Селезневу по тренировочному процессу у меня нет претензий. Не удивлюсь, если во втором круге он преуспеет в реализации голевых моментов.

Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.

Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в «Mинае» был отличный микроклимат», - сказал Леонов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 18.12.2021 09:13
    0
    В другому колі Селезньова вже не буде в "Минаї", думаю його підуть слідом за Леоновим
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