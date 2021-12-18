Игорь ЛЕОНОВ: «После отставки Селезнев позвонил одним из первых»

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о нападающем закарпатской команды Евгении Селезневе.
«О Mилевском говорить не буду, а к Селезневу по тренировочному процессу у меня нет претензий. Не удивлюсь, если во втором круге он преуспеет в реализации голевых моментов.
Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.
Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в «Mинае» был отличный микроклимат», - сказал Леонов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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