Игорь ЛЕОНОВ: «После отставки Селезнев позвонил одним из первых»

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о нападающем закарпатской команды Евгении Селезневе.

«О Mилевском говорить не буду, а к Селезневу по тренировочному процессу у меня нет претензий. Не удивлюсь, если во втором круге он преуспеет в реализации голевых моментов.

Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.

Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в «Mинае» был отличный микроклимат», - сказал Леонов.