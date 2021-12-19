Аталанта готова продать Миранчука в Дженоа за 16 млн евро

Андрей Шевченко хочет усилиться российским футболистом

  • 19.12.2021 20:31
  • 2179 просмотров
  • 9 комментариев
Аталанта готова продать Миранчука в Дженоа за 16 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Миранчук

Игрок сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук может поработать под руководством украинского тренера Андрея Шевченко в «Дженоа».

Как сообщает источник, «Аталанта» готова продать 26-летнего футболиста за 16 млн евро. В то же время в «Дженоа» считают эту сумму слишком высокой. Поэтому вместо Миранчука клуб может приобрести полузащитника «Милана» Саму Кастильехо.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

Источник — Milannews24.com

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 19.12.2021 21:07
    +4
    AK.228, 19.12.2021 20:34
    Да уж лучше Довбика
    он и ростом выше и дешевле
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 19.12.2021 20:34
    +3
    Да уж лучше Довбика
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.12.2021 21:15
    +1
    Burevestnik, 19.12.2021 21:07
    он и ростом выше и дешевле
    Та й навіть голи інколи забиває)
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.12.2021 21:13
    +1
    Зовсім Шева здурів? Чи качки летять? Оборона - дно, а він за пасажира, якому ціна 3-4 млн. в базарний день, хоче заплатити 16?).
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 19.12.2021 22:01
    0
    Довбик круче.
    Ссылка
    - * -
    online
    - * -, 19.12.2021 21:47
    0
    fedd1979, 19.12.2021 21:43
    Міранчука купили за 14,5 млн євро в якості перспективного футболіста, який феєрив у Росії, за 14,5 млн євро. Продати його хочуть за 16 млн в якості лавочника, який за півтори року в "Аталанті" нічого не добився (Маліновський за цей час все встиг назабивати купу голів і в купі матчів стати найкращим гравцем + кращим гравцем Серії А після постковіду за різними рейтингами). А не наїлися маку? Так можна продати лише в Росію, Туреччину і колись в Україну. Тепер ще найшли багатенького "Дженоа"/ Буратіно. І хтось ще мінусіє і порівнює з Довбиком. За Довбика, мабуть, і половини не дадуть
    Перед Ромой именно Миранчук обеспечил победу Аталанте, хотя выходит редко.
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    fedd1979
    fedd1979, 19.12.2021 21:43
    0
    Міранчука купили за 14,5 млн євро в якості перспективного футболіста, який феєрив у Росії, за 14,5 млн євро. Продати його хочуть за 16 млн в якості лавочника, який за півтори року в "Аталанті" нічого не добився (Маліновський за цей час все встиг назабивати купу голів і в купі матчів стати найкращим гравцем + кращим гравцем Серії А після постковіду за різними рейтингами). А не наїлися маку? Так можна продати лише в Росію, Туреччину і колись в Україну. Тепер ще найшли багатенького "Дженоа"/ Буратіно. І хтось ще мінусіє і порівнює з Довбиком. За Довбика, мабуть, і половини не дадуть
    Ссылка
    - * -
    online
    - * -, 19.12.2021 21:40
    0
    Ну да. Сообщали что Миранчук никак не выучит итальянский и английский. А с Шевой ему будет просто.
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    fedd1979
    fedd1979, 19.12.2021 20:45
    0
    Анекдот ))) Купили за солідні гроші людину, яка за півтори роки не змогла довести майже нічого, і прагнути продати її майже за ті самі гроші - афера. Але попередній допис про Довбика - теж пердок в нікуди. Причому тут Довбик?
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