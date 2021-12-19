Аталанта готова продать Миранчука в Дженоа за 16 млн евро

Игрок сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук может поработать под руководством украинского тренера Андрея Шевченко в «Дженоа».

Как сообщает источник, «Аталанта» готова продать 26-летнего футболиста за 16 млн евро. В то же время в «Дженоа» считают эту сумму слишком высокой. Поэтому вместо Миранчука клуб может приобрести полузащитника «Милана» Саму Кастильехо.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.