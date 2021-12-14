Стала известна первая трансферная цель Дженоа на январь

Клуб Андрея Шевченко может подписать игрока «Милана» Саму Кастильехо

  • 14.12.2021 22:06
  • 2914 просмотров
  • 0 комментариев
Стала известна первая трансферная цель Дженоа на январь
© Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Кастильехо

«Дженоа» уже начала работу над усилением состава в январе. По информации журналиста Даниэле Лонго, первой целью «Грифонов» является хавбек «Милана» Саму Кастильехо.

Первые контакты между клубами уже состоялись. Теперь «Дженоа» хочет узнать мнение Кастильехо относительно возможного трансфера, прежде чем продолжать переговоры.

В нынешнем сезоне Кастильехо потерял доверие главного тренера «Милана» Стефано Пиоли и провел на поле всего 110 минут в 4 матчах Серии А. Трансферная стоимость 26-летнего испанца оценивается в 5,5 миллиона евро.

Источник — Twitter

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности