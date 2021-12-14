Стала известна первая трансферная цель Дженоа на январь

«Дженоа» уже начала работу над усилением состава в январе. По информации журналиста Даниэле Лонго, первой целью «Грифонов» является хавбек «Милана» Саму Кастильехо.

Первые контакты между клубами уже состоялись. Теперь «Дженоа» хочет узнать мнение Кастильехо относительно возможного трансфера, прежде чем продолжать переговоры.

В нынешнем сезоне Кастильехо потерял доверие главного тренера «Милана» Стефано Пиоли и провел на поле всего 110 минут в 4 матчах Серии А. Трансферная стоимость 26-летнего испанца оценивается в 5,5 миллиона евро.