СМИ: Шевченко хочет подписать в Дженоа игроков Динамо и Милана

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко начал поиски усиления команды на январское трансферное окно. Украинский специалист определился с двумя главными целями. Это левый защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко, а также испанский хавбек «Милана» Саму Кастильехо.

С Миколенко Шевченко ранее уже работал в сборной Украины. Сейчас трансферная стоимость 22-летнего защитника оценивается в 17 миллионов евро.

Что касается Кастильехо, то он сейчас не входит в планы главного тренера «Милана» Стефано Пиоли: в нынешнем сезоне 26-летний испанец провел на поле суммарно всего 89 минут в официальных матчах.

Летом «Милан» пытался избавиться от Кастильехо, но не смог найти покупателя на игрока. Сейчас трансферная стоимость испанца оценивается в 5,5 миллиона евро.