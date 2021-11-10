ФОТО. Шевченко представлен в качестве главного тренера Дженоа

В среду, 10 ноября, 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко был представлен в качестве главного тренера итальянского «Дженоа».
«Поприветствуйте Шевченко, пусть он ощутит теплое отношение фанатов!», — написал официальный аккаунт «Дженоа» в Instagram, комментируя фото с презентации.
С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял сборную Украины.
Источник — ФК Дженоа
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