ФОТО. Шевченко представлен в качестве главного тренера Дженоа

Клуб попросил фанатов поприветствовать нового наставника команды

  • 10.11.2021 16:59
  • 644 просмотра
  • 0 комментариев
ФОТО. Шевченко представлен в качестве главного тренера Дженоа
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

В среду, 10 ноября, 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко был представлен в качестве главного тренера итальянского «Дженоа».

«Поприветствуйте Шевченко, пусть он ощутит теплое отношение фанатов!», — написал официальный аккаунт «Дженоа» в Instagram, комментируя фото с презентации.

С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял сборную Украины.

Источник — ФК Дженоа

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности