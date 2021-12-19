В воскресенье, 19 декабря, в 18:30 состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Стэдиум».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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