У Ньюкасла много денег, но это не поможет ему с трансферами в январе

В начале октября английский «Ньюкасл» получил нового собственника. Вместо осточертевшего фанатам «сорок» Майка Эшли таковым стал Суверенный фонд Саудовской Аравии, прямое отношение к которому имеет наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Сразу после того, как сделка была подтверждена, футбольные экономисты поспешили подсчитать, во сколько раз Мухаммед богаче прежнего главного богатея в мировом футболе, коим считался владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур. Вышло 430 миллиардов долларов против 20, что не может не впечатлять.

Однако деньги не способны мгновенно сделать из «Ньюкасла» нового гранда английской Премьер-лиги и всего мирового футбола. Новые собственники «сорок», кажется, уже осознали это, и теперь готовятся к весьма небыстрому процессу выведения команды на вершину. Первый облом у «Ньюкасла» произошел с назначением нового главного тренера. Стива Брюса весьма оперативно отправили в отставку, как такового, который совершенно не подходит под амбиции нового руководства. После этого в СМИ назывались десятки фамилий именитых наставников, начиная от Антонио Конте и заканчивая Паулу Фонсекой, однако ни один из них в итоге так и не решился переехать на «Сент-Джеймс Парк».

Прежде всего, маститые тренеры не желали решать задач, к которым не привыкли, а для «Ньюкасла» в текущем сезоне таковая лишь одна – сохранение прописки в элитарном дивизионе. Катастрофический старт «сорок» поставил их на грань выживания, и с каждым туром ситуация фактически лишь усугубляется. Свою первую победу в АПЛ-2021/22 «Ньюкасл» одержал только в 15-м туре, обыграв такого же неудачника, как и он сам, - «Бернли», да и то с минимальным счетом 1:0.

Getty Images/Global Images Ukraine. 30 ноября 2021 года. Сент-Джеймс Парк. Фанаты Ньюкасла вывесили баннер в поддержку Эдди Хау на матче против Норвича

Три очка в матче с «бордовыми» были добыты уже под руководством нового главного тренера команды, коим стал Эдди Хау. 44-летнему специалисту совершенно точно не будет легко на «Сент-Джеймс Парк», и он уже в ближайшее время ощутит на себе колоссальное давление и ответственность за результат. Но, соглашаясь на работу с «Ньюкаслом», Хау наверняка просил боссов усилить команду уже в январе. И, скорее всего, получил на это утвердительный ответ, вот только далеко не факт, что зимой «сорокам» все-таки удастся заполучить по-настоящему сильных и способных изменить ситуацию игроков.

Хау прекрасно понимает, что с нынешним составом решать задачи даже по выходу в еврокубки для «Ньюкасла» почти невозможно. Особенно ярко эту проблему вскрыл матч 14-го тура, в котором «сороки» на своем поле принимали другого беспросветного аутсайдера нынешнего розыгрыша АПЛ «Норвич». Уже на 9-й минуте подопечные Хау остались в меньшинстве, после того, как 32-летний Киран Кларк не увидел лучшего решения, кроме как фолом последней надежды прервать намечавшийся выход Теему Пукки на ворота Дубравки. Подобное безрассудство, заставившее «Ньюкасл» большую часть матча играть в меньшинстве, может быть оправдано, если речь идет о малоопытном юнце, но не о ветеране, на счету которого более двух сотен матчей в Премьер-лиге.

Можно привести и еще один пример кадровой бесперспективности нынешнего «Ньюкасла» - форвард Жоэлинтон. Этого бразильца «сороки» подписывали летом 2019 года из «Хоффенхайма» за 44 миллиона евро, однако с тех пор он отличился в рамках Премьер-лиги лишь 7 забитыми мячами в 85 матчах. Очевидно, что с такой «феноменальной» результативностью одного из ключевых своих игроков команда Хау будет гораздо ближе к Чемпионшипу, нежели к зоне еврокубков или хотя бы середине турнирной таблицы.

Впрочем, Кларк и Жоэлинтон – лишь яркие примеры. На самом деле, все нынешние игроки «Ньюкасла» оказались в крайне странном положении. По сути, они играют за клуб, который не рассчитывает на них даже в среднесрочной перспективе. Нынешние футболисты нужны новым инвесторам лишь для выполнения краткосрочной задачи – сохранения прописки в элитарном дивизионе. Когда (или если) эта цель будет достигнута, подавляющее большинство игроков «сорок» наверняка будут выставлены на трансфер, будучи принесенными в жертву куда более звездным или просто известным исполнителям. Потому как Суверенный фонд Саудовской Аравии под патронатом принца Мухаммеда ставит куда более высокие задачи, нежели ничья с «Норвичем».

Другое дело, что до конца сезона Хау и «Ньюкаслу», вероятно, придется рассчитывать на Кларка, Жоэлинтона и других, ибо подписать большое количество топовых новичков клубу вряд ли удастся. И речь даже не в пресловутом финансовом фейр-плей от УЕФА, который уже давно научились обходить юристы «денежных мешков», вроде нынешнего «Ньюкасла». Куда плачевнее для «сорок» то, что переезд на «Сент-Джеймс Парк» прямо сейчас для любого серьезного игрока, засвеченного в Европе, будет означать одно – шаг назад в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоэлинтон отличился в рамках Премьер-лиги лишь 7 забитыми мячами в 85 матчах за Ньюкасл

Звезды, на приглашение которых рассчитывают новые владельцы «Ньюкасла», хотят видеть не только многомиллионные контракты, но и амбиции клубов, подтвержденные реальными результатами. Усман Дембеле, Эден Азар и многие другие, кого пресса сейчас активно сватает на «Сент-Джеймс Парк», привыкли играть в Лиге чемпионов, а не биться за невылет в Чемпионшип. И когда дело встанет за выбором, то нет сомнений, что и Дембеле, и Азар при относительно равных условиях с точки зрения финансов, сделают выбор в пользу любого другого клуба, но не аутсайдера АПЛ.

Более того, пока толком непонятно, насколько принц Мухаммед будет интегрирован в футбольный проект «Ньюкасла», и как много денег он будет готов вбухать в его процветание. Задачи саудовцев – заработать себе положительный имидж на Туманном Альбионе, но уже сейчас там есть мнения, что сделать это «сороки» могут вовсе не благодаря миллиардным вливаниям а-ля «Манчестер Сити». Одним из путей, которым может пойти «Ньюкасл» и который приведет к однозначному росту репутации собственников клуба является максимальное развитие и интеграция в состав первой команды собственных воспитанников. Команда, в которой много выходцев из академии, всегда в большинстве своем находит положительный отклик в сердцах фанатов, и те готовы даже перетерпеть какое-то время отсутствие результатов. Поэтому без многомиллионных вливаний «Ньюкасл» тоже может попробовать заслужить любовь и уважение, хотя набирать очки в такой конкурентоспособной лиге, как английская, будет очень непросто.

Вероятнее всего, в пользу новых инвесторов сыграет и умение Эдди Хау должным образом мотивировать своих подопечных. У команд этого тренера практически всегда все в порядке с самоотдачей, которой они порой даже пытаются компенсировать некоторое отсутствие мастерства. Поэтому массовая закупка в январе также выглядит достаточно опасным явлением для коуча, ведь тому придется фактически второй раз в течение короткого срока выстраивать вокруг себя новый коллектив. Одно дело влиять на условного Жоэлинтона, и совсем другое – на Азара, ведь с игроками подобного калибра у Хау, собственно, нет никакого опыта работы.

Поэтому в январе далеко не факт, что мы увидим активную работу «Ньюкасла» на трансферном рынке. Для этого нужно соблюдение как минимум целого ряда существенных условий, главным из которых является налаживание результатов, а с этим наверняка продолжатся проблемы, ведь пару дней назад «сороки» уступили «Ливерпулю» (1:3), а в ближайших двух матчах АПЛ их соперниками станут еще и «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед»…