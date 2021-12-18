Лидс снова разгромлен. На этот раз — Арсеналом

В поединке 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» дома проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4.
Стоит отметить, что это второе подряд разгромное поражение «Лидса». В 17-м туре АПЛ клуб на выезде был разбит «Манчестер Сити» со счетом 7:0.
«Лидс» — «Арсенал» — 1:4
Голы: Рафинья, 75, с пенальти — Мартинелли, 16, 28, Сака, 42, Смт-Роу, 84
«Лидс»: Мелье, Драме, Эйлинг, Кох, Даллас, Форшоу, Клих (Гринвуд, 78), Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Робертс, Рафинья, Гелхардт.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Габриэл, Уайт, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Джака, Парти, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Ляказетт, Мартинелли.
Предупреждения: Гелхардт (52), Даллас (56), Джака (86), Кох (88).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.