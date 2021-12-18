18-й тур
Лидс
1 : 4
Арсенал
18.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лидс снова разгромлен. На этот раз — Арсеналом

«Канониры» разбили хозяев со счетом 4:1

  • 18.12.2021 21:29
  • 405 просмотров
  • 0 комментариев
Лидс снова разгромлен. На этот раз — Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» дома проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4.

Стоит отметить, что это второе подряд разгромное поражение «Лидса». В 17-м туре АПЛ клуб на выезде был разбит «Манчестер Сити» со счетом 7:0.

«Лидс» — «Арсенал» — 1:4
Голы: Рафинья, 75, с пенальти — Мартинелли, 16, 28, Сака, 42, Смт-Роу, 84

«Лидс»: Мелье, Драме, Эйлинг, Кох, Даллас, Форшоу, Клих (Гринвуд, 78), Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Робертс, Рафинья, Гелхардт.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Габриэл, Уайт, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Джака, Парти, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Ляказетт, Мартинелли.
Предупреждения: Гелхардт (52), Даллас (56), Джака (86), Кох (88).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности