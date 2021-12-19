18-й тур
Лидс
1 : 4
Арсенал
18.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лидс – Арсенал – 1:4. Разгром от канониров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

  • 19.12.2021 22:40
  • 224 просмотра
  • 1 комментарий
Лидс – Арсенал – 1:4. Разгром от канониров. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» дома проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4.

«Лидс» – «Арсенал» – 1:4

Голы: Рафинья, 75 (пен) – Мартинелли, 16, 28, Сака, 42, Смит-Роу, 84.

Лидс – Арсенал – 1:4. Разгром от канониров. Видео голов и обзор матча

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
75' ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Лидс).
42' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
28' ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
16' ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Макс Остапов
    online
    Макс Остапов, 19.12.2021 23:39
    0
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