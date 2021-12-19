В матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» дома проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4.
«Лидс» – «Арсенал» – 1:4
Голы: Рафинья, 75 (пен) – Мартинелли, 16, 28, Сака, 42, Смит-Роу, 84.
Лидс – Арсенал – 1:4. Разгром от канониров. Видео голов и обзор матча
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Лидс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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