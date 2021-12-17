18-й тур чемпионата Италии начинается с матча команды Андрея Шевченко. «Дженоа» играет в Риме против «Лацио».
Поединок состоится 17 декабря в 19:30. Матч можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Лацио – Дженоа. Шевченко в Риме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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