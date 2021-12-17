18-й тур
Лацио
0 : 0
Дженоа
17.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Лацио – Дженоа. Шевченко в Риме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 декабря в 19:30 видеотрансляцию матча 17-го тура Серии A

  • 17.12.2021 16:53
  • 391 просмотр
  • 1 комментарий
Лацио – Дженоа. Шевченко в Риме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-й тур чемпионата Италии начинается с матча команды Андрея Шевченко. «Дженоа» играет в Риме против «Лацио».

Поединок состоится 17 декабря в 19:30. Матч можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Лацио – Дженоа. Шевченко в Риме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pike1
    pike1, 17.12.2021 17:29
    +1
    Удачи Лацио!
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