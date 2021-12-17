Мирон МАРКЕВИЧ: «Миколенко нужно срочно распрощаться с УПЛ и ехать в АПЛ»

Специалист рад скорому переходу украинского защитника в ливерпульский «Эвертон»

  • 17.12.2021 13:52
  • 2075 просмотров
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Миколенко нужно срочно распрощаться с УПЛ и ехать в АПЛ»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о скором переходе 22-летнего украинского защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко в ливерпульский «Эвертон».

«Своей самоотверженностью, желанием усовершенствоваться Виталий Миколенко заслужил такой вызов в своей карьере. Это действительно настоящий вызов для 22-летнего парня, который своей качественной игрой в последнее время на всех уровнях доказал, что он готов проверить свои возможности в сильнейшей мировой футбольной лиге.

Мне приходилось читать высказывания некоторых экспертов, что Миколенко еще рано ехать в Англию. Я так не считаю, наоборот, Виталию нужно срочно распрощаться с чемпионатом УПЛ, где конкуренция невысокая, а в АПЛ, с ее накалом в каждом поединке, у него будут шансы не только демонстрировать свои лучшие качества, но и быстро устранить имеющиеся недостатки.

В свое время, возглавляя «Металлист», нам приходилось играть в еврокубке с «Эвертоном», и была возможность убедиться, какой популярностью пользуется этот клуб в Ливерпуле, какие взыскательные у него болельщики. Я не сомневаюсь, что, благодаря своему желанию сыграть «через не могу», Миколенко завоюет авторитет у местных фанов и приложит максимум усилий, чтобы «Эвертон» покинул зону вылета. А в целом переход динамовца в «Эвертон» послужит повышению имиджа украинского футбола на международной арене», — считает Маркевич.

Ранее сообщалось, что Миколенко уже проходит медицинский осмотр в «Эвертоне».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.12.2021 14:53
    +1
    Миколенко нужно срочно пройти консультации у Зинченко, как адаптироваться, ассимилироваться, стать своим, наладить отношения. В основном, наши не заигрывают на Западе, просто потому что рано или поздно сдаются из-за изоляции, в которую сами себя загоняют.
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    andi Mir
    andi Mir, 17.12.2021 14:23
    +1
    Только проснулся? " Ну то таке".
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