Шахтер получил два гранта от УЕФА

Донецкий клуб поспособствует развитию детского футбола

  • 16.12.2021 23:08
  • 969 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер получил два гранта от УЕФА
© ФК Шахтер Донецк

Две заявки Shakhtar Social попали в число 67 проектов, поддержанных UEFA Foundation for Children.

Результаты ежегодного конкурса были объявлены в конце ноября на заседании попечительского совета UEFA Foundation for Children с участием президента УЕФА Александера Чеферина. На рассмотрение совета было подано 1 227 заявок со всего мира.

– Получение грантов от UEFA Foundation говорит о том, что к нам как фонду есть доверие со стороны партнеров. Это не может не радовать. Но самое главное, благодаря грантам мы сможем реализовать новые проекты с пользой для детей, – отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Футбол для детей с инвалидностью

Первая программа – сделать доступным футбол для 180 детей с инвалидностью в 6 городах Украины и обучить 50 тренеров особенностям инклюзивного футбола. Проект включает также проведение регулярных футбольных занятий и мастер-классов для ребят. Цель инициативы – создать благоприятные инклюзивные условия для развития спорта, и футбола в частности.

Уличные турниры в Киеве

Вторая программа – это Community Champion, организация социальных уличных футбольных турниров в Киеве для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Проект будет длиться два года. Цель его – развитие и популяризация социальной инклюзии, здорового образа жизни, толерантности, волонтерства, а также вовлечение родителей и местных сообществ. Проект будет реализовываться при поддержке European Football for Development Network (EFDN) и клубов из Нидерландов, Болгарии, Греции, Венгрии, Великобритании и Испании.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности