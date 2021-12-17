Евгений ЗУКИН: «Отношение наших теннисистов к игре за сборную нужно менять»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин, которого переизбрали в Комитет Кубка Дэвиса, рассказал Sport.ua о предстоящей смене поколений в мужской сборной, последствиях реформ Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, а также о соперниках украинских сборных в 2022 году.

– Что можно сказать о выступлении сборной Украины в матче Кубка Дэвиса с Норвегией? Какие причины поражения?

– Противостояние с Норвегией было проиграно в первый день, после первого матча. Это совершенно понятно. Чуда не произошло во второй день, хотя оно было очень близко. Стаховский сыграл один из самых лучших своих матчей вообще. Об этом говорят даже те, кто видели больше его матчей, чем я. Немного не хватило, чтобы создать сенсацию, и дать нам шанс сыграть решающий матч, в котором, по моему мнению, сборная Украины была бы фаворитом. Это теннис, иногда один мяч решает все. Но главная причина – поражение Марченко в первый день. С таким счетом, без борьбы. Конечно, это был ключевой момент.

– Можно ли было предположить, что у Марченко настолько не пойдет игра? Или он банально переволновался?

– Конечно, переволновался. Перед матчем всем внутри команды казалось, что поставить очень опытного Илью в первый день верное решение, но результат показал, что это было ошибкой.

– Следующие наши соперники будут слабее – команда Барбадоса (4-5 марта – прим.). Может, говорили уже со Стаховским, не захочет ли он все же завершить карьеру в Киеве перед родителями и родными болельщиками?

– У Сергея уже есть другие планы по его будущему. Он официально завершил карьеру в сборной Украины.

Что касается матча с Барбадосом, мы еще не встречались с капитаном, но мне кажется, что это именно тот момент, когда нужно дать шанс нашим молодым теннисистам, чтобы у них был опыт «живых» матчей Кубка Дэвиса. Надо откровенно признать, что нам очень повезло с жеребьевкой. Единственное, что можно было слетать в Барбадос, говорят, что там хорошая погода. Но будем играть, скорее всего, в Киеве. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с Международной федерацией тенниса (ITF). К сожалению, у нас не так много мест, где мы можем играть матчи Кубка Дэвиса. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сыграть этот матч в столице. Скорее всего, это будет в теннисном клубе Tennis Park. Едва ли этот матч может вызвать очень большой интерес среди публики, но для нас он со спортивной точки зрения очень важен. Возможно, даже важнее, чем с Норвегией. Потому что нужно заигрывать новых игроков, нужно ставить их на «живые» матчи, создавать новую команду.

– Насчет новых игроков. В этом году Вячеслав Белинский закончил сезон в топ-5 юниорского рейтинга. Что можете сказать о его перспективах, помогает ли ему федерация?

– Конечно, помогает. Целый год он ездит на соревнования за средства ФТУ и на один из самых престижных юниорских турниров Eddie Herr, недавно выигравший, мы также его командировали. В этом году он боролся с травмами, сейчас Белинский возьмет небольшую паузу, чтобы подлечиться, и уже после этого начнет полноценную взрослую карьеру. Конечно, если не будет противопоказаний, мы планируем привлекать его в сборную уже на матче с Барбадосом, ведь уровень его игры достаточно высок даже для взрослого игрока. Мы очень рады, что у него получился столь успешный год, все это на фоне постоянной травмы локтя. Самое главное сейчас для Вячеслава – полностью поправиться. Постараемся, чтобы прошло без оперативных вмешательств. Надеемся, что спортсмен еще молод, регенерация на высоком уровне, должна помочь физическая терапия.

– В этом году впервые за долгое время в Украине провели соревнования серии ATP Challenger Tour. Как вы можете оценить результаты и возможно ли повышать статус?

– У ФТУ возникла идея, что подтянулись игроки, которым нужен челленджер. Мы обратились к нашим партнерам, главе Федерации тенниса города Киева и владельцу клуба Tennis Park Андрею Комару с инициативой провести совместными усилиями такие соревнования. Буквально от первого разговора об этом до турнира прошло 6 месяцев. Мы считаем, что соревнования прошли очень хорошо, в ATP остались довольны, игроки тоже. Первая и основная цель – закрепиться, чтобы Kyiv Open был не разовой акцией, а проводился каждый год, имел свое место в календаре. Чтобы игроки знали, что это хороший турнир, и приезжали сюда.

Себастьян Баэс, ставший финалистом, уже в топ-100, играл в Милане на соревнованиях Next Gen. То есть именно на таких молодых звездочек мы рассчитываем, очень надеемся, что это будут также и украинцы.

– Болельщики часто спрашивают, почему, имея столько сильных теннисисток, у нас нет хотя бы соревнований WTA 250? Сколько нужно денег для проведения таких турниров?

– Это очень много стоит. Если вы только посмотрите на призовой фонд, сразу поймете, что это совсем другие деньги. Где их можно найти в Украине? Мы же понимаем экономическую ситуацию, легче и лучше она не становится. Все совершенно наоборот. Пока не вижу перспектив для проведения таких турниров. Единственные, у кого есть еще деньги – это государство. Потому что частной компании сделать это очень сложно. Мы с большим трудом находим деньги на челленджер, где призовой фонд 52 тысячи долларов, а мы говорим о соревнованиях, где 300 тысяч призовой фонд, плюс лицензия WTA, плюс большое количество других расходов. Поэтому пока возможности не вижу, но очень хотелось бы, чтобы наши девушки имели дополнительную возможность сыграть дома.

В следующем году у нас может быть еще один матч Кубка Билли Джин Кинг, это возможно. Если мы обыграем команду США (14-15 апреля), то будем играть в Финале, а если нет, то постараемся остаться на стадии Квалификации.

В настоящее время Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса проходят стадию трансформации, но система уже не должна меняться. Уже скоро мы к этому привыкнем. Что касается мужчин, вне зависимости от результата матча против Барбадоса, в сентябре мы будем играть еще одну встречу.

– Илья Марченко в недавнем интервью заявил, что после смены формата федерация получает солидную сумму от ITF, из которой потом выделяют деньги игрокам сборной. Сколько сейчас зарабатывают игроки команды?

– Мы эти суммы не объявляем, но они велики. Это больше, игроки зарабатывают на любых соревнованиях, за исключением турниров Grand Slam, когда они туда попадают. Кубок Дэвиса для наших теннисистов – №1 в их доходной ведомости среди других соревнований. В общем, хочу сказать, что слова Марченко не соответствуют действительности, федерация продолжает терять деньги на Кубке Дэвиса. Единственные, кто зарабатывает на этом турнире – игроки. Их отношение к играм за страну вызывает некоторое беспокойство, его нужно менять. Но это их выбор, они так считают нужным. Не понимаю, как можно делать еще такие заявления, когда Кубок Дэвиса – это самый большой их заработок за год.

Что касается изменения формата, то ITF по-прежнему выплачивала определенную часть средств на проведение матчей. Но суть реформы Кубка Дэвиса заключалась в том, что ранее главные расходы несли национальные федерации. Со временем федерации уже не могли нести такие расходы, и турнир терял игроков, потому что им не могли платить столько, сколько они хотели. Выходило так, что соревнование теряет свой статус из-за отсутствия лучших теннисистов. Это было и в Мировой группе, и в Первой. С этим нужно было что-то делать, были проведены исследования. Организаторы поняли, что формат нужно менять на такой, который будет генерировать больше денег, чтобы распределять их между федерациями.

Но это не футбол, когда ты попал в Лигу чемпионов и остался в плюсе. ФТУ всегда в минусе, что на Кубке Дэвиса, что на Кубке Билли Джин Кинг. После реформы этот минус стал меньше, чем раньше. Вот и все. Во всем мире есть проблема того, что игроки за выступления в составе своих национальных сборных требуют еще больше денег, чем они зарабатывают в Туре.

– Вы были на Финале Кубка Дэвиса в Мадриде. Поделитесь впечатлениями.

– Как у члена Комитета Кубка Дэвиса в ITF у меня была возможность приехать на заседание на несколько дней раньше и увидеть больше тенниса, оценить организацию. В последний раз Финал был в 2019 году, он был гораздо хуже. Сейчас уже очень много ошибок исправлено. Я считаю, что проведение было на высоком уровне, было много зрителей. Болельщики нейтральные, за исключением двух секторов, которые поддерживали игравшие сборные. Это крутое шоу, оно интерактивное, интересное, очень эмоциональное. Те эмоции, которые были у Джоковича, можно увидеть только на турнирах Большого Шлема или на Олимпийских играх. На обычном турнире АТР вы никогда не увидите такого. Поэтому я считаю, что Кубок Дэвиса возвращается как один из важнейших турниров в мире.

Несмотря на всю критику, на всю ностальгию, могу сказать, что те матчи, которые проходят у одной из команд дома, они хоть и более эмоциональны, но нерентабельны. В этом формате есть шанс, что соревнования будут окупаемыми, и мы будем видеть первую и вторую ракетку мира в Финале. Это и есть главная цель.

– Известен ли уже предварительный состав женской сборной, которая в апреле следующего года будет играть на выезде против команды США?

– Пока такой информации нет. Сейчас кто отдыхает, кто готовится к новому сезону. Но капитан команды постоянно находится с ними на связи. Мы будем надеяться, что все сильнейшие смогут улететь в США и победить рекордсменок по количеству титулов в этом соревновании.

– Как оцените наши шансы?

– Наверное, они фаворитки. Также будет очень важно, кто будет играть из американок. Но мы точно будем иметь шансы на успех.

– В этом году самый большой скандал в украинском теннисе произошел с «допинговым делом» Даяны Ястремской. Можно ли оправдательный приговор после полугодовой борьбы на фоне провального сезона назвать победой?

– Произошел несчастный случай, из-за этого выпал целый сезон. Ничего бесследно не проходит, это отразилось на уверенности теннисистки. Очень приятно, что справедливость была восстановлена, но год потерян. Если вы смотрели последние матчи, то Даяна, имея преимущество, не могла завершать их в свою пользу. Такого раньше не было. Но она продолжает играть в очень качественный теннис. Частично Даяна уже преодолела этот барьер, очень надеюсь, что с нового сезона она сможет стабильно переигрывать соперниц,которых она гораздо сильнее. Будем надеяться, что следующий сезон станет для нее годом возвращения на самые высокие ступени мирового рейтинга.