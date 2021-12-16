16 декабря в 19:45 в Мадриде состоится поединок 6-го тура женской Лиги чемпионов, в котором футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут играть на выезде против мадридского «Реала».
Матч не имеет турнирного значения. Команда из Харькова потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реал – Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица после 5 туров.
Источник — Sport.ua
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