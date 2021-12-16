16 декабря в 19:45 в Мадриде состоится поединок 6-го тура женской Лиги чемпионов, в котором футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут играть на выезде против мадридского «Реала».

Матч не имеет турнирного значения. Команда из Харькова потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире.

Реал – Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица после 5 туров.