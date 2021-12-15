В четверг, 16 декабря, в испанском Мадриде состоится поединок 6-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов по футболу, в котором местный «Реал» будет принимать харьковский «Жилстрой-1».

Реал

В предыдущем туре футболистки испанского клуба сумели одержать выездную победу над «Брейдабликом» в Исландии со счетом 3:0, обеспечив себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов со второго места группы В. Вообще «Реал» в нынешнем турнире сумел выиграть три матча из пяти, в том числе в Харькове у «Жилстроя-1» 1:0, но дважды потерпел поражения от победителя группы французского «ПСЖ» 0:4 и 0:2.

Повторный поединок с украинской командой уже не будет иметь никакого турнирного значения, тем не менее, вряд ли хозяева поля позволят себе сыграть вполсилы. Наоборот, представляется, что перед своими зрителями они могут действовать уверенно и раскрепощено. А то, что здесь собраны игроки достаточно высокого класса из разных стран мира, даже те, которые вполне возможно заменят некоторых футболисток из основы, сомнению не подлежит.

Еще очень важно, что в нынешнем чемпионате Испании «Реал» выступает не так успешно, занимая только 9 место (5 побед, 2 ничьи и 6 поражений). Это привело к смене главного тренера в конце ноября. Теперь вместо Давида Аснара у руля команды стал 48-летний Альберто Ториль. Так что мотивация у его подопечных будет достаточно высокая - им есть что доказывать своему новому наставнику.

Жилстрой-1

Для харьковской команды дебютный сезон в групповом турнире Лиги чемпионов завершится в Мадриде. Ниже третьего места «Жилстрой-1» уже не опуститься, но и выше, увы, не поднимется. В целом для дебюта все выглядит неплохо, учитывая какие серьезные клубы в лице «ПСЖ» и «Реала» достались чемпионкам Украины.

Следует также обратить внимание на тот факт, что у подопечных Валентины Котик уже давно нет официальных матчей, кроме игр Лиги чемпионов. С одной стороны это плюс и можно больше времени уделить тренировочному процессу. Но, если посмотреть с другой стороны, то не совсем хватает игровой практики. Особенно это было заметно перед поединком предыдущего тура против «ПСЖ» в Харькове, где хозяева поля уступили со счетом 0:6.

Хотя результат игры уже не будет иметь турнирного значения, для украинских футболисток было бы красиво завершить уходящий год положительным итогом, Таковым вполне можно будет считать и ничью. Поэтому пожелаем нашим футболисткам справиться с волнением (все-таки играют в Испании против «Реала) и порадовать болельщиков и игрой, и счетом.

Статистика встреч

В еврокубках «Реал» и «Жилстрой-1» первый и единственный раз встретились только 6 октября этого года на харьковском стадионе «Металлист». Гости выиграли 1:0 благодаря точному удару Наварро на 34-й минуте.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Родригес, Корредера, Петер, Гальвес, Роблес, Меллер, Сорноса, Абильейра,

Дель Кастильо, Асллани, Эстер

«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Басанская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук

16 декабря, четверг