Без Australian Open. Плишкова пропустит январскую серию турниров

29-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая является четвертой ракеткой мира, сообщила, что пропустит начало сезона-2022.

«К сожалению, я повредила правую руку на тренировке и не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Грустно, что я не смогу начать сезон в Австралии, и я буду скучать по австралийским болельщикам», - сказала Плишкова.

Таким образом Каролина снялась с турнира WTA500 в Аделаиде (3-9 января), а также с Australian Open (17-30 января).