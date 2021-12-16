Без Australian Open. Плишкова пропустит январскую серию турниров

Четвертая ракетка мира не сыграет на соревнованиях в первом месяце 2022 года

  • 16.12.2021 09:19
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Без Australian Open. Плишкова пропустит январскую серию турниров
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

29-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая является четвертой ракеткой мира, сообщила, что пропустит начало сезона-2022.

«К сожалению, я повредила правую руку на тренировке и не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Грустно, что я не смогу начать сезон в Австралии, и я буду скучать по австралийским болельщикам», - сказала Плишкова.

Таким образом Каролина снялась с турнира WTA500 в Аделаиде (3-9 января), а также с Australian Open (17-30 января).

Источник — Sport.ua

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