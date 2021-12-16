В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 2:2.
События матча
|90'
|Мусса Диаби (Байер) получает красную карточку.
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Хоффенхайм).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Ангело Штиллер (Хоффенхайм).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
Источник — Sport.ua
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