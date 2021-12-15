16-й тур
Боруссия Д
3 : 0
Гройтер Фюрт
15.12.2021, FT

Дубли Холанда и Шика, Боруссия Д и Байер отстают от Баварии

Состоялся ряд матчей 16-го тура

  • 15.12.2021 23:35
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Дубли Холанда и Шика, Боруссия Д и Байер отстают от Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Боруссия Дортмунд благодаря дублю Эрлинга Холанда обыграла Гройтер Фюрт и остается на 2-м месте чемпионата Германии.

Однако отставание от Баварии уже составляет 6 очков.

В другом матче дубль форварда Патрика Шика не помог Байеру обыграть Хоффенхайм - 2:2. Команды замыкают топ-4, но от мюнхенцев отстают очень сильно - на 12 и 13 очков соответственно.

Чемпионат Германии. 16-й тур

Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0
Гол: Холанд, 33 (с пен), 82, Мален, 89

Аугсбург - Лейпциг 1:1
Голы: Калиджури, 86 (с пен) - Андре Силва, 19

Байер - Хоффенхайм 2:2
Голы: Шик, 37, 63 - Штиллер, 80, Даббур, 84

Боруссия М - Айнтрахт 2:3
Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 54 (с пен) - Борре, 45, Линдестрем, 50, Камада, 55

Унион - Фрайбург 0:0

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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