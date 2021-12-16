В поединке 16-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Гройтер Фюрт» со счетом 3:0. 21-летний норвежский форвард хозяев Эрлинг Холанд отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Дортмунд — «Гройтер Фюрт» — 3:0
Голы: Холанд, 33, с пенальти, 82, Мален, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|33'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
Источник — YouTube
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