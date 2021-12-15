Скаут: «Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии»

Украинский скаут Алекс Великих считает, что успехи Руслана Малиновского в «Аталанте» очень важны для имиджа украинского футбола:

«Руслан Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии, заполнив ту нишу, которая осталась после окончания игровой карьеры Шевченко. Успехи Малиновского, прошедшего долгую дорогу на пути к успеху, показывают, что труд, характер и готовность к новым вызовам важны не менее, чем техника и тактика. В «Аталанту» Руслан приходил полузащитником, но эволюционировал в игрока нападения, став одним из лучших футболистов Европы в этом амплуа

В сборной Украины его используют все еще на другой позиции, чем в клубе, а от того его отдача несколько менее сильна, чем в клубе. Конфликт, возникший у игрока с Петраковым в сборной, удалось потушить, и это здорово, ведь задача, стоящая по квалификации на Чемпионат Мира, должна быть решена силой всех своих лучших игроков.

Считаю, что для Руслана Малиновского наступает период, когда он может рассматривать и выбирать лучшее предложение из топ-клубов Италии и Европы. Уровень игры, возраст, опыт, приобретенный в «Аталанте», делает игрока объектом желания клубов Англии, Испании и Италии.

На мой взгляд, Серия А – это идеальный для Руслана чемпионат, и он может подумать о продолжении карьеры именно в этом чемпионате. «Милан», «Ювентус» – это те клубы, которым, на мой взгляд, может быть интересен украинский футболист».

Ранее Великих оценил перспективы Виктора Коваленко в Серии А.