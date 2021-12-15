Скаут: «Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии»

Алекс Великих – об успехах хавбека «Аталанты»

  • 15.12.2021 19:21
  • 1369 просмотров
  • 4 комментария
Скаут: «Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский скаут Алекс Великих считает, что успехи Руслана Малиновского в «Аталанте» очень важны для имиджа украинского футбола:

«Руслан Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии, заполнив ту нишу, которая осталась после окончания игровой карьеры Шевченко. Успехи Малиновского, прошедшего долгую дорогу на пути к успеху, показывают, что труд, характер и готовность к новым вызовам важны не менее, чем техника и тактика. В «Аталанту» Руслан приходил полузащитником, но эволюционировал в игрока нападения, став одним из лучших футболистов Европы в этом амплуа

В сборной Украины его используют все еще на другой позиции, чем в клубе, а от того его отдача несколько менее сильна, чем в клубе. Конфликт, возникший у игрока с Петраковым в сборной, удалось потушить, и это здорово, ведь задача, стоящая по квалификации на Чемпионат Мира, должна быть решена силой всех своих лучших игроков.

Считаю, что для Руслана Малиновского наступает период, когда он может рассматривать и выбирать лучшее предложение из топ-клубов Италии и Европы. Уровень игры, возраст, опыт, приобретенный в «Аталанте», делает игрока объектом желания клубов Англии, Испании и Италии.

На мой взгляд, Серия А – это идеальный для Руслана чемпионат, и он может подумать о продолжении карьеры именно в этом чемпионате. «Милан», «Ювентус» – это те клубы, которым, на мой взгляд, может быть интересен украинский футболист».

Ранее Великих оценил перспективы Виктора Коваленко в Серии А.

Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 15.12.2021 19:32
    0
    Про що цей скаут? Руслан толковий футболіст, але не більше. Бренд, - це Мессі, Роналду, Ібрагімович, Левандовський, Рамос і т.д.
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    dudigo78
    online
    dudigo78, 15.12.2021 19:43
    -1
    Малиновський далеко не є ключовим гравцем Аталанти. Про що взагалі йде мова? йому головне це не засісти глибоко на лавку і не стати другим міранчуком. Про які топ клуби може йти мова? Йому не 18 років, краще він вже не заграє.
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 15.12.2021 20:15
    -2
    Віталій Ткачук, 15.12.2021 19:32
    Про що цей скаут? Руслан толковий футболіст, але не більше. Бренд, - це Мессі, Роналду, Ібрагімович, Левандовський, Рамос і т.д.
    Ты болеешь ?
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    bzzzzzz
    bzzzzzz, 15.12.2021 20:00
    -2
    Віталій Ткачук, 15.12.2021 19:32
    Про що цей скаут? Руслан толковий футболіст, але не більше. Бренд, - це Мессі, Роналду, Ібрагімович, Левандовський, Рамос і т.д.
    Мессі, Роналду, Ібрагімович, Левандовський, Рамос украинцы ???
    просто неодумеваю что у некоторых людей в голове
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