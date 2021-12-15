Скаут: «Тренер Специи доверяет Коваленко»

Алекс Великих – о перспективах украинского полузащитника

  • 15.12.2021 16:45
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Скаут: «Тренер Специи доверяет Коваленко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный скаут Алекс Великих поделился мнением по поводу полузащитника «Аталанты» Виктор Коваленко, который сейчас выступает на правах аренды за «Специю»:

«Виктор Коваленко считался на юношеском и молодежном уровне одним из самых талантливых игроков в Европе своего поколения. Его карьера на взрослом уровне в «Шахтере» шла в рабочем режиме, но без стабильности. Тем более, удивительно выглядел его неожиданный переход в «Аталанту» в последний день прошлого зимнего трансферного окна.

«Аталанта» Гасперини – не легкое испытание для молодого футболиста, до этого не игравшего не просто в других чемпионатах, кроме того, где вырос, но и в других клубах. На адаптацию, восстановление после травмы понадобилось время, но даже после возвращения в строй Коваленко не смог убедить Гасперини, что он готов помогать «Аталанте» здесь и сейчас. 

Аренда в другой клуб Серии А выглядела логичной, а выбор именно «Специи» во многом обьяснялся степенью отношений с наставником лигурийского клуба: все-таки Мотта доверяет Виктору, и во многом это доверие дает силы футболисту биться за место в основе.

Считаю, что у Коваленко есть основания рассматривать варианты полноценного перехода после лета. Сейчас ситуация и в «Аталанте», и в «Специи» такова, что Виктору нужно пользоваться моментом и доказывать в каждом матче свою профпригодность».

В нынешнем сезоне на счету Коваленко 1 гол и 2 ассиста в 12 матчах за «Специю» во всех турнирах.

Источник — Footboom

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