Владислав ВАЩУК: «Поздравил Шевченко после победы над Салернитаной»

Специалист поделился мнением о первой победе украинца в качестве главного тренера «Дженоа»

  • 15.12.2021 14:14
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Владислав ВАЩУК: «Поздравил Шевченко после победы над Салернитаной»
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук высказался о дебютной победе Андрея Шевченко в качестве главного тренера «Дженоа» в матче Кубка Италии с «Салернитаной» (1:0).

«После победы над «Салернитаной» я отправил Андрею Шевченко сообщение. Я поздравил его и пожелал ему удачи.

О форварде Экубане, который забил победный мяч за «Дженоа», я говорил буквально с самого его первого матча за генуэзцев. Я говорил, что он должен забить. Ганец не забивал, но вот забил!

Шевченко удалось победить с тем составом, который у него есть. Он построил игру так, чтобы не пропускать мячи, и надеяться на то, что полузащитники и нападающие создадут моменты, забьют во втором тайме. Я вижу, что прослеживается следующее: «Дженоа» старается первый тайм выстоять, а во втором уже добавить. Но не всегда удается в первом тайме не пропустить. С «Салернитаной» была кубковая игра. Это первая победа Андрея Шевченко в качестве главного тренера «Дженоа». Нужно дальше продолжать.

Следующий соперник по Кубку Италии «Милан»? Еще непонятно, у кого какие задачи. Неизвестно, какие задачи у «Милана» в Кубке Италии. Тут будет зависеть еще от того, какой состав «россонери» выставят на матч. Выйдет основа, или они поберегут ведущих футболистов. А Андрею Николаевичу нужно играть и побеждать.

Перед рождественскими каникулами у «Дженоа» матчи Серии А с «Лацио» и «Аталантой»? Сложно будет играть с этими соперниками. Но «Лацио» и «Аталанта» немного подустали. Возможно, они где-то расслабятся. Тогда, может, генуэзцы забьют и отстоят свои ворота. Я надеюсь на то, что «Дженоа» какие-то очки в этих матчах возьмет», — сказал Ващук.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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