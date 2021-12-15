Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дальше должно быть легче»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Италии против «Салернитаны» (1:0).

«Эта победа позволит выдохнуть с облегчением всей команде. Нельзя сказать, что мы полностью скинули груз неудач, но дальше должно быть лучше.

Что касается потенциального усиления на трансферном рынке, то должны отыграть два тяжелых матча против «Лацио» и «Аталанты», и после этого с новым спортивным директором обсудим наши планы», - сказал Шевченко.