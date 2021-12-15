Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дальше должно быть легче»

Украинский тренер – о первой победе во главе «Дженоа»

  • 15.12.2021 14:20
  • 1549 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дальше должно быть легче»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Италии против «Салернитаны» (1:0).

«Эта победа позволит выдохнуть с облегчением всей команде. Нельзя сказать, что мы полностью скинули груз неудач, но дальше должно быть лучше.

Что касается потенциального усиления на трансферном рынке, то должны отыграть два тяжелых матча против «Лацио» и «Аталанты», и после этого с новым спортивным директором обсудим наши планы», - сказал Шевченко.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
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    sergio_terry
    sergio_terry, 15.12.2021 14:58
    +2
    Судя по вчерашней игре с аутсайдером Серии А, на кубок Италии, то дальше будет только сложнее...
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    dd dent
    dd dent, 15.12.2021 14:28
    -1
    С таким календарем, вряд ли, да + травмы, да в принципе кризис …
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