Уильямс и Маррей получат wild card на Australian Open

Австралийские СМИ сообщают, что британский теннисист Энди Маррей и американка Винус Уильямс сыграют на Australian Open-2022.
Теннисисты получили от организаторов wild card.
Маррей (134, ATP) является пятикратным финалистом турнира, Уильямс (318, WTA) дважды играла в финалах.
Australian Open пройдет в Мельбурне 17-30 января. В женской одиночной сетке заявлены четыре украинки.
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