Особенный соперник для Шевченко. Дженоа вышла на Милан в Кубке Италии

Сегодня Андрей Шевченко одержал свою первую победу в качестве главного тренера «Дженоа». Его команда в 1/16 финала Кубка Италии дома обыграла «Салернитану» 1:0 и вышла в 1/8 финала.

Там Шевченко ждет особенный соперник – его бывший клуб, «Милан». Поединок состоится 12 января 2022 года на «Сан-Сиро» в Милане.

Напомним, Шевченко выступал за «Милан» в качестве игрока с 1999 по 2006 и в 2008-2009 годах и является вторым бомбардиром в истории клуба.