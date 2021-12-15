Особенный соперник для Шевченко. Дженоа вышла на Милан в Кубке Италии

Андрей Шевченко вернется на «Сан-Сиро»

  • 15.12.2021 00:05
  • 464 просмотра
  • 1 комментарий
Особенный соперник для Шевченко. Дженоа вышла на Милан в Кубке Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сегодня Андрей Шевченко одержал свою первую победу в качестве главного тренера «Дженоа». Его команда в 1/16 финала Кубка Италии дома обыграла «Салернитану» 1:0 и вышла в 1/8 финала.

Там Шевченко ждет особенный соперник – его бывший клуб, «Милан». Поединок состоится 12 января 2022 года на «Сан-Сиро» в Милане.

Напомним, Шевченко выступал за «Милан» в качестве игрока с 1999 по 2006 и в 2008-2009 годах и является вторым бомбардиром в истории клуба.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 15.12.2021 00:15
    -1
    Уже играл против особенного соперника несколько туров назад,все знают чем это закончилось.Интриги нет,даже при таком пафосном заголовке.
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