Идет на расторжение контракта. Экс-форвард Шахтера хочет сменить клуб

Луису Адриано не нравится в «Палмейрасе»

  • 14.12.2021 16:58
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Идет на расторжение контракта. Экс-форвард Шахтера хочет сменить клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано ведет переговоры с руководством «Палмейраса» о досрочном расторжении контракта.

Действующий договор 34-летнего форварда с клубом истекает в июне 2023 года, но игрок не желает продолжать сотрудничество с «Палмейрасом» из-за испортившихся отношений с болельщиками.

Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра уже дал согласие на преждевременный уход Луиса Адриано, который сейчас пребывает за границей в отпуске.

Ожидается, что переговоры будут непростыми, так как сторонам предстоит обсудить вопрос выплаты компенсации, но в целом и «Палмейрас», и Луис Адриано нацелены урегулировать вопрос до начала нового сезона в Бразилии.

Ранее сообщалось, что интерес к Луису Адриано проявляет его родной клуб – «Интернасьонал», в котором уже выступает другой экс-игрок «Шахтера» Тайсон.

Источник — Goal.com

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