Агуэро завершает. Барселона сообщила о пресс-конференции Куна 15 декабря

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро, как и сообщалось ранее, в ближайшее время завершит карьеру.

Пресс-служба «Барселоны» официально сообщила, что в среду, 15 декабря, в 13:00 по Киеву пресс-конференция с участием нападающего и президента клуба Жоана Лапорты.

Вероятнее всего, речь будет идти о завершении профессиональной карьеры Агуэро.

Агуэро в одном из ноябрьских матчей Ла Лиги стало плохо, а обследование показало, что у аргентинца проблемы с сердцем.

Сам Серхио ранее отрицал информацию о том, что он точно завершает карьеру, но в Испании уверены, что последние медицинские результаты убедили его закончить с футболом.