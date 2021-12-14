Агуэро завершает. Барселона сообщила о пресс-конференции Куна 15 декабря

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро, как и сообщалось ранее, в ближайшее время завершит карьеру.
Пресс-служба «Барселоны» официально сообщила, что в среду, 15 декабря, в 13:00 по Киеву пресс-конференция с участием нападающего и президента клуба Жоана Лапорты.
Вероятнее всего, речь будет идти о завершении профессиональной карьеры Агуэро.
Агуэро в одном из ноябрьских матчей Ла Лиги стало плохо, а обследование показало, что у аргентинца проблемы с сердцем.
Сам Серхио ранее отрицал информацию о том, что он точно завершает карьеру, но в Испании уверены, что последние медицинские результаты убедили его закончить с футболом.
Источник — ФК Барселона
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