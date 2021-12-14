Агуэро завершает. Барселона сообщила о пресс-конференции Куна 15 декабря

У аргентинского форварда проблемы с сердцем

  • 14.12.2021 13:41
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  • 1 комментарий
Агуэро завершает. Барселона сообщила о пресс-конференции Куна 15 декабря
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро, как и сообщалось ранее, в ближайшее время завершит карьеру.

Пресс-служба «Барселоны» официально сообщила, что в среду, 15 декабря, в 13:00 по Киеву пресс-конференция с участием нападающего и президента клуба Жоана Лапорты.

Вероятнее всего, речь будет идти о завершении профессиональной карьеры Агуэро.

Агуэро в одном из ноябрьских матчей Ла Лиги стало плохо, а обследование показало, что у аргентинца проблемы с сердцем.

Сам Серхио ранее отрицал информацию о том, что он точно завершает карьеру, но в Испании уверены, что последние медицинские результаты убедили его закончить с футболом.

Источник — ФК Барселона

(6 голосов)

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Комментарии
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    Умник
    Умник, 14.12.2021 14:41
    0
    Сердце это не шутки.
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