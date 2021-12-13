Испанские СМИ: Агуэро в среду объявит о завершении карьеры

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро вскоре сообщит о завершении карьеры.



По информации испанских СМИ, в среду состоится пресс-конференция, на которой аргентинский форвард официально объявит об этом решении.

Агуэро в одном из ноябрьских матчей Ла Лиги стало плохо, а обследование показало, что у аргентинца проблемы с сердцем.

Сам Серхио ранее отрицал информацию о том, что он точно завершает карьеру, но в Испании уверены, что последние медицинские результаты убедили его закончить с футболом.

33-летний Агуэро летом перебрался в Барселону из «Манчестер Сити».