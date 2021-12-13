Испанские СМИ: Агуэро в среду объявит о завершении карьеры

Нападающий «Барселоны» неожиданно заканчивает блистательную карьеру

  • 13.12.2021 13:06
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Испанские СМИ: Агуэро в среду объявит о завершении карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро вскоре сообщит о завершении карьеры.
 
По информации испанских СМИ, в среду состоится пресс-конференция, на которой аргентинский форвард официально объявит об этом решении.

Агуэро в одном из ноябрьских матчей Ла Лиги стало плохо, а обследование показало, что у аргентинца проблемы с сердцем.

Сам Серхио ранее отрицал информацию о том, что он точно завершает карьеру, но в Испании уверены, что последние медицинские результаты убедили его закончить с футболом.

33-летний Агуэро летом перебрался в Барселону из «Манчестер Сити».

Источник — Marca

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