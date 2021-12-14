ВОРОБЕЙ: «Селезнев? Люди себе делают пиар. Всегда будут провокации»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в рубрике Sport.ua «В десятку» высказался по поводу угроз от форварда Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

«Я к этому отношусь негативно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какого-то села.

Всегда будут его исподтишка снимать. Будут с трибун его провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе пиар какой-то. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а немного взвешивать всю информацию», - сказал Воробей.