ВОРОБЕЙ: «Селезнев? Люди себе делают пиар. Всегда будут провокации»

Известный форвард – о конфликте бывшего одноклубника с журналистом

  • 14.12.2021 09:11
  • 1151 просмотр
  • 7 комментариев
ВОРОБЕЙ: «Селезнев? Люди себе делают пиар. Всегда будут провокации»
© Instagram. Евгений Селезнев

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в рубрике Sport.ua «В десятку» высказался по поводу угроз от форварда Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

«Я к этому отношусь негативно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какого-то села.

Всегда будут его исподтишка снимать. Будут с трибун его провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе пиар какой-то. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а немного взвешивать всю информацию», - сказал Воробей.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PUTIN-HUILO
    PUTIN-HUILO, 14.12.2021 10:06
    +5
    АНДРУША, поясни мені, чим саме журналіст спровокував "ходувальника" на бидляцтво???
    Я розумію,що дії вболівальників,що спеціально його тролять - можна ще назвати провокацією...
    Але інформація журналіста - не є провокацією...Це проста констатація факта, що Тунець - БИИИИДЛО. БИИИИДЛО НЕВИПРАВНЕ І НЕПРИХОВАНЕ
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    PUTIN-HUILO, 14.12.2021 10:07
    +4
    kortizol163456, 14.12.2021 10:06
    а что вам селезнёв плохого сделал? за что вы его ненавидите?
    А за что его любить нормальному человеку?
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 14.12.2021 10:00
    +2
    А алкаш тунец что какой то особенный? И что Вася из села сделал плохого ?
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 14.12.2021 09:50
    +2
    чим твій сраний сєлєзньов кращий від Васі з села(вам данецкім зовсім у головах перемкнуло)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 10:07
    -4
    Царь как всегда прав.
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    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 10:06
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Вадим Кузьменко, 14.12.2021 10:00
    А алкаш тунец что какой то особенный? И что Вася из села сделал плохого ?
    а что вам селезнёв плохого сделал? за что вы его ненавидите?
    Ссылка
    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 10:05
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Олійник Володимир, 14.12.2021 09:50
    чим твій сраний сєлєзньов кращий від Васі з села(вам данецкім зовсім у головах перемкнуло)
    для тебя ничем,тебе что без денег, что с деньгами никто не даст. типичный бандера, делит людей на своих и донецких.
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