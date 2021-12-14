Михаил КОПОЛОВЕЦ: «На Селезнева началась травля, это низко»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева, который угрожал журналисту Андрею Сенькиву.

ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту

«Мне кажется, что журналист не может себя так вести. Человек записал весь разговор и опубликовал в сети. Таким образом, он подставляет всех журналистов. Даже я сейчас, когда буду разговаривать с журналистами, буду бояться, чтобы меня никто не записал и не выложил. До такого уровня нельзя опускаться. Со стороны журналиста это низко.

Скандал начался из-за того, что про Женю написали неправду, будто он вносит дисбаланс в раздевалке Миная. Здесь журналист сам провоцирует конфликт. На мой взгляд, на Селезнева началась просто травля. Каждые два дня про него выходит новость.

Это все просто эмоции, когда он начал кричать на молодого Кобака. Такое в каждой команде бывает. Загляните с камерой в раздевалку, вы увидите разные моменты. Бывает, что пацаны между собой ссорятся и разговаривают матами», - сказал Кополовец.