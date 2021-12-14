Михаил КОПОЛОВЕЦ: «На Селезнева началась травля, это низко»

Специалист поддержал нападающего «Миная»

  • 14.12.2021 05:42
  • 140 просмотров
  • 0 комментариев
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «На Селезнева началась травля, это низко»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева, который угрожал журналисту Андрею Сенькиву.

ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту

«Мне кажется, что журналист не может себя так вести. Человек записал весь разговор и опубликовал в сети. Таким образом, он подставляет всех журналистов. Даже я сейчас, когда буду разговаривать с журналистами, буду бояться, чтобы меня никто не записал и не выложил. До такого уровня нельзя опускаться. Со стороны журналиста это низко.

Скандал начался из-за того, что про Женю написали неправду, будто он вносит дисбаланс в раздевалке Миная. Здесь журналист сам провоцирует конфликт. На мой взгляд, на Селезнева началась просто травля. Каждые два дня про него выходит новость. 

Это все просто эмоции, когда он начал кричать на молодого Кобака. Такое в каждой команде бывает. Загляните с камерой в раздевалку, вы увидите разные моменты. Бывает, что пацаны между собой ссорятся и разговаривают матами», - сказал Кополовец.

Источник — FanDay

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности