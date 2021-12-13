Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Зальцбург – отвратительный соперник»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Зальцбургом»:

«От ошибок не застрахован никто, главное, что была проведена повторная жеребьевка и справедливость восторжествовала. О «Зальцбурге» могу сказать одно: это отвратительный соперник.

Это молодая и «жадная» команда, не признающая авторитетов и играющая в атакующий футбол. Нам придется попотеть».