Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Зальцбург – отвратительный соперник»

Наставник «Баварии» похвалил своих соперников

  • 13.12.2021 23:18
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Зальцбург – отвратительный соперник»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Зальцбургом»:

«От ошибок не застрахован никто, главное, что была проведена повторная жеребьевка и справедливость восторжествовала. О «Зальцбурге» могу сказать одно: это отвратительный соперник.

Это молодая и «жадная» команда, не признающая авторитетов и играющая в атакующий футбол. Нам придется попотеть».

Источник — ФК Бавария

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