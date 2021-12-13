Юрий МОРОЗ: «Григорчук в Черноморце? Без комментариев»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал информацию о том, что его пост займет Роман Григорчук:
«Мы прибавляли от игры к игре. Команда конкурентоспособная – это меня радует. «Черноморец» планирует сменить главного тренера? У меня здесь нет комментариев».
Напомним, именно Мороз был признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ. На зимнюю паузу одесситы ушли 13-ми в турнирной таблице с 14 баллами в активе.
Источник — ТК Футбол
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