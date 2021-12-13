Юрий МОРОЗ: «Григорчук в Черноморце? Без комментариев»

Наставник «Черноморца» вскоре может покинуть свой пост

  • 13.12.2021 22:56
  • 1957 просмотров
  • 2 комментария
Юрий МОРОЗ: «Григорчук в Черноморце? Без комментариев»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Мороз

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал информацию о том, что его пост займет Роман Григорчук:

«Мы прибавляли от игры к игре. Команда конкурентоспособная – это меня радует. «Черноморец» планирует сменить главного тренера? У меня здесь нет комментариев».

Напомним, именно Мороз был признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ. На зимнюю паузу одесситы ушли 13-ми в турнирной таблице с 14 баллами в активе.

Источник — ТК Футбол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 13.12.2021 23:58
    -1
    юлий изморось выпаль на морось и оморосился......одесситы верно говорят без усилинеия и григоровчук не товарисч, вот как ондруша в генуе
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    Chicot
    Chicot, 13.12.2021 23:32
    -1
    Прощай,рогатенький!)
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