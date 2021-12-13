ФОТО. Стали известны лучший игрок и тренер 18-го тура УПЛ

Форвард луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, который отметился голом в ворота киевского «Динамо» (1:1), признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Украины.
Лучшим тренером тура стал наставник одесского «Черноморца» Юрий Мороз. Его подопечные добыли победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:1).
Напомним, минувший тур стал последним в первой части чемпионата. Команды ушли в отпуск.
Источник — Sport.ua
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