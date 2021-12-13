Юрген КЛОПП: «Интер – непростой соперник»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с «Интером»:

«Все в порядке. Конечно, это непростой соперник. «Интер» лидирует в Серии А, это хорошая команда в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится.

«Интер» стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но таков путь «Ливерпуля» – легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать.

Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением.

Правильно ли, что жеребьевку провели повторно? Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть».