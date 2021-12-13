Юрген КЛОПП: «Интер – непростой соперник»

Наставник «Ливерпуля» - о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 13.12.2021 20:09
  • 305 просмотров
  • 1 комментарий
Юрген КЛОПП: «Интер – непростой соперник»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с «Интером»:

«Все в порядке. Конечно, это непростой соперник. «Интер» лидирует в Серии А, это хорошая команда в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится.

«Интер» стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но таков путь «Ливерпуля» – легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать.

Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением.

Правильно ли, что жеребьевку провели повторно? Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть».

Источник — ФК Ливерпуль

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    LFC-WIN
    LFC-WIN, 13.12.2021 21:04
    0
    Ливерпулю все по зубам! Будет интересно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности