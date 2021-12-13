ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА признал ошибки. Жеребьевку ЛЧ проведут повторно

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов признаны недействительными

  • 13.12.2021 14:55
  • 12898 просмотров
  • 18 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА признал ошибки. Жеребьевку ЛЧ проведут повторно
© УЕФА

УЕФА официально признал допущенные ошибки во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и сообщил, что ее результаты признаны недействительными.
 
Повторная церемония жеребьевки пройдет в 16:00 по Киеву.
 
«После технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который инструктирует официальных лиц о том, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла существенная ошибка при жеребьевке раунда 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
 
В результате этого жеребьевка объявлена недействительной и будет проведена повторно в 16:00 по Киеву», – сказано в сообщении УЕФА.

ШОК! УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов допущены ошибки

Источник — УЕФА

(80 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 13.12.2021 14:55
    +12
    А вы говорите УПЛ цирк) ну ждём дубль два, можно будет сравнить какие пары совпадут...)
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.12.2021 14:58
    +5
    чипсовый король да же тут умудрился налажать и всем подна.....ь
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    Максим Максимов
    Максим Максимов, 13.12.2021 15:13
    +3
    "Миша, все х.... ня! Давай по новой" . Ну а вообще это гребаный цирк. Такого я еще не помню. Это сродни ментам, которые на корпорате бухают и кричат АУЕ. Вот так это все выглядит. Обнаглели в край и даже не отрицают этого.
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 13.12.2021 15:07
    +2
    Megogo_gawno, 13.12.2021 15:00
    Ты диб.л??? Он причем? Это он шарики себе в корзину накладывал???
    напрямую ни причем, но все чего касается рука московита превращается в гауно)))
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 15:35
    +1
    УЕФА! Потренируйтесь сначала на кошках!!!
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    pol-55
    pol-55, 13.12.2021 15:27
    +1
    Тю блін,тренерам додаткове навантаження на ССС( серцево судинну систему).
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 15:12
    +1
    Ну все теперь будет ПСЖ - Бавария или ПСЖ - Реал.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.12.2021 15:11
    +1
    Megogo_gawno, 13.12.2021 15:00
    Ты диб.л??? Он причем? Это он шарики себе в корзину накладывал???
    а у него всегда усё через опу
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 13.12.2021 15:10
    +1
    Давай по новой, Андрюша, все х****! (с)
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    nick07
    online
    nick07, 13.12.2021 16:05
    0
    доволі дивне рішення.
    ну і питання тоді по інших жеребкуваннях - вони дійсні? Точно помилки не було?
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    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 13.12.2021 16:00
    0
    Михаил Степанов, 13.12.2021 15:07
    напрямую ни причем, но все чего касается рука московита превращается в гауно)))
    Ну если в этом смысле, то согласен))
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 13.12.2021 15:54
    0
    DK02, 13.12.2021 15:37
    Краще б вони під..си, золотого м'яча заново вручили. Але на цей раз не помилились, і дали левандовському.
    При чем тут Золотой мяч к УЕФА?
    Золотой мяч вручается изданием Франц Футбол.
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    DK02
    DK02, 13.12.2021 15:37
    0
    Краще б вони під..си, золотого м'яча заново вручили. Але на цей раз не помилились, і дали левандовському.
    Ссылка
    Krivbass1979
    online
    Krivbass1979, 13.12.2021 15:27
    0
    Scofield Lincoln, 13.12.2021 14:55
    А вы говорите УПЛ цирк) ну ждём дубль два, можно будет сравнить какие пары совпадут...)
    Может Динамо появиться🤣🤣🤣
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    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 13.12.2021 15:21
    0
    Якщо не хочуть облажатись вдруге, то мокшу треба посадити в залі....десь на останніх рядах)
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 13.12.2021 15:06
    0
    еб*****ть!))))
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    Face Control
    Face Control, 13.12.2021 15:03
    -2
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 13.12.2021 15:00
    -4
    potemkin78, 13.12.2021 14:58
    чипсовый король да же тут умудрился налажать и всем подна.....ь
    Ты диб.л??? Он причем? Это он шарики себе в корзину накладывал???
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