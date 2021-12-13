ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА признал ошибки. Жеребьевку ЛЧ проведут повторно

УЕФА официально признал допущенные ошибки во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и сообщил, что ее результаты признаны недействительными.
Повторная церемония жеребьевки пройдет в 16:00 по Киеву.
«После технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который инструктирует официальных лиц о том, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла существенная ошибка при жеребьевке раунда 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
В результате этого жеребьевка объявлена недействительной и будет проведена повторно в 16:00 по Киеву», – сказано в сообщении УЕФА.
ШОК! УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов допущены ошибки
Источник — УЕФА
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ну і питання тоді по інших жеребкуваннях - вони дійсні? Точно помилки не було?
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