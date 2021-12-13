Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сейчас уровень Шахтера и Динамо сравнялся»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги первой части сезона после матча с «Зарей» на «Олимпийском» (1:1)
- Мистер, как бы вы подытожили этот год, успешный для вашей команды, завоевавшей чемпионство и Кубок?
- Я не буду сейчас давать оценку всему году. Хочу сказать свое резюме о том, что было сегодня на футбольном поле. Мы играли хорошо, команда растёт с каждой игрой. Но когда ставится максимальная задача и присутствует давление, не каждый игрок может справиться с этой нагрузкой. Особенно это сказывается на тех игроках, у кого меньше опыта - наших молодых защитниках, которые продолжают допускать ошибки как в Лиге чемпионов, так и в нашем чемпионате. Случилось то, что случилось.
Сегодня мы создали много моментов, хорошо комбинировали, хорошо находили зоны. Но не удавался последний удар, последний пас из-за того что наши игроки суетились, из-за того, что они спешили, принимали неверные решения. К примеру, отдавали пас в ситуациях, когда нужно было бить по воротам.
Мы сегодня встретились с хорошим соперником, который оборонялся компактно, хорошо закрывал коридоры к своим воротам, самоотверженно действовал. В то же время игра часто прерывалась, в этот момент теряешь ритм игры, из-за чего появляется суета в действиях.
Но это объяснимо, все профессионалы, каждый решает свои задачи, каждый действует по-своему чтобы добиться результата, набрать очки.
Я считаю, что при контакте с Сидорчуком в штрафной «Зари» был чистый пенальти. Не понимаю логики того, как назначают пенальти. В нашей игре с «Ворсклой» Степанюк пробросил мяч и просто искал контакта, воткнулся в ногу Сидорчука. в наши ворота поставили пенальти. А сегодня был явный фол - никаких свистков. Я этого не могу объяснить.
Выскажу ещё такое мнение. Каждый может думать по своему, но в прошлом сезоне когда зимой мы заканчивали год матчем с «Колосом», судил тот же арбитр, что и сегодня. Мы сыграли 2:2 при множестве судейских ошибок. В этом году ситуация повторилась.
Я должен учитывать каждую мелочь, каждую деталь, потому что я профессионал. Поэтому я об этом говорю сейчас.
Это очень важно. «Шахтер» сильно усилил свой состав, клуб купил качественных дорогостоящих игроков, и сейчас уровень «Шахтера» и «Динамо» сравнялся. И вот такие судейские ошибки могут решить судьбу чемпионства. Мы потеряли 4 очка именно из-за таких судейских ошибок.
Хорошо, что подтянулись «Днепр-1» и «Заря», что они участвуют в борьбе за чемпионство. Но не хотелось бы, чтобы на эту борьбу влияли арбитры. Очень тяжело будет потом восстановить эту разницу в очках. Судейские ошибки не должны влиять на турнирную ситуацию. Так как мы сейчас равны с «Шахтером», хочется, чтобы все решалось на поле.
Поэтому я задержался на пресс-конференцию. Я общался с игроками. Сергей Сидорчук сказал, что в том эпизоде был удар. Арбитры говорят об интенсивности. Как это понимать? Или есть удар по ноге или его нет. Игрок не мог упасть сам.
- Позади уже 18 игр, в четырёх «Динамо» потеряло очки. К сожалению, все потери очков - на своем поле. В чем причина?
- Это не столь важно, где мы теряем очки. Когда мы играем на выезде, соперники на своем поле больше играют на атаку, в то время как на нашем поле они закрываются. К тому же, в таких играх чувствуется отсутствие Артема Беседина.
Если мы теряем очки, значит наша команда не настолько сильна чтобы удерживать этот уровень, выигрывать каждую игру.
Сегодня у нас было 27 ударов в сторону ворот. Это очень много, мы не должны были терять очки по такой игре. Но вопрос в том, куда были эти удары. Из-за чрезмерного желания игроки сильно суетились. В самые ответственные моменты, когда нужно было принимать правильные решения, из-за спешки и суеты они принимали неверные решения. Когда нужно было отдавать пас, они били, и наоборот, когда нужно было бить они искали другие решения ситуаций.
Источник — ФК Динамо Киев
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Три раза ха-ха ! После того, как счет стал 1:1 Сидор и Гармаш только сами и падали, думая, как нарисовать пенальти
Заре отдельный респект за игру !
...
А я думал, что Луческу умнее.
2. Истории о "молодых игроках" уже можно закрывать. Только Забарный - 19 лет. Далее - Сирота, 21 и Мыколенко. И это все.
3. Луческу лучше организовал ту команду, которую получил, но не перестроил ее. В еще большей перестройке нуждается работа клуба.
4. Эта команда практически достигла своего потолка. Больших талантов в ее составе нет
Вам потребовалось, чтобы вся Украина на трансферы сбросилась , чтобы догнать по уровню Динамо , которое уже 4 год одним составом играет
Сильно расстроилась ?
Вам потребовалось, чтобы вся Украина на трансферы сбросилась , чтобы догнать по уровню Динамо , которое уже 4 год одним составом играет
тебе "гореть" по поводу 2 -го места динамо еще до конца февраля.... давай, скули дальше
Уровень шахтера и Динамо сравнялся))).
Вот за что Луческу ценю это за защиту команды.
Он так шахтер защищал, но его выкинули оттуда.
Сейчас он везде говорит о своем клубе как о сильном клубе.
Это не Хацкевич который жаловался о том что Динамо уже не то.
Это и есть психология.
называется
маразм и
избегание проблем
которое является
свойством нашего
разума
вот это психология
Уровень шахтера и Динамо сравнялся))).
Вот за что Луческу ценю это за защиту команды.
Он так шахтер защищал, но его выкинули оттуда.
Сейчас он везде говорит о своем клубе как о сильном клубе.
Это не Хацкевич который жаловался о том что Динамо уже не то.
Это и есть психология.
Вам потребовалось, чтобы вся Украина на трансферы сбросилась , чтобы догнать по уровню Динамо , которое уже 4 год одним составом играет
Все форварды которые забивают играют в оттяжке.
Мбаппе Бензема гризманн Левандовски
Прошли времена которые форварды стоят ждут мяча
Буяльский и Циганков на двоих забили 20 мячей.
Потому что они и создают и завершают.
Динамо нужно убирать из состава Шепелева Леднева кендзеру возвращать из Днепра Дубинчака.
Вместо центра поля делать такую же альтернативу как на правом и левых флангах.
Сидор и Шапаренко должны иметь аналогичный вариант усиления с лавки.
А форвардов куча.
Плюс не забывайте бельгиец выздоровил.
Ну ничего , если Суркис поймёт что команде нужна небольшая кадровая перезагрузка, то есть шансы сделать весной золотой дубль
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