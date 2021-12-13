Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сейчас уровень Шахтера и Динамо сравнялся»

Главный тренер киевского клуба – о борьбе за лидерство в чемпионате

  • 13.12.2021 12:02
  • 1857 просмотров
  • 39 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сейчас уровень Шахтера и Динамо сравнялся»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги первой части сезона после матча с «Зарей» на «Олимпийском» (1:1)

- Мистер, как бы вы подытожили этот год, успешный для вашей команды, завоевавшей чемпионство и Кубок? 
- Я не буду сейчас давать оценку всему году. Хочу сказать свое резюме о том, что было сегодня на футбольном поле. Мы играли хорошо, команда растёт с каждой игрой. Но когда ставится максимальная задача и присутствует давление, не каждый игрок может справиться с этой нагрузкой. Особенно это сказывается на тех игроках, у кого меньше опыта - наших молодых защитниках, которые продолжают допускать ошибки как в Лиге чемпионов, так и в нашем чемпионате. Случилось то, что случилось. 

Сегодня мы создали много моментов, хорошо комбинировали, хорошо находили зоны. Но не удавался последний удар, последний пас из-за того что наши игроки суетились, из-за того, что они спешили, принимали неверные решения. К примеру, отдавали пас в ситуациях, когда нужно было бить по воротам. 

Мы сегодня встретились с хорошим соперником, который оборонялся компактно, хорошо закрывал коридоры к своим воротам, самоотверженно действовал. В то же время игра часто прерывалась, в этот момент теряешь ритм игры, из-за чего появляется суета в действиях. 

Но это объяснимо, все профессионалы, каждый решает свои задачи, каждый действует по-своему чтобы добиться результата, набрать очки. 

Я считаю, что при контакте с Сидорчуком в штрафной «Зари» был чистый пенальти. Не понимаю логики того, как назначают пенальти. В нашей игре с «Ворсклой» Степанюк пробросил мяч и просто искал контакта, воткнулся в ногу Сидорчука. в наши ворота поставили пенальти. А сегодня был явный фол - никаких свистков. Я этого не могу объяснить. 

Выскажу ещё такое мнение. Каждый может думать по своему, но в прошлом сезоне когда зимой мы заканчивали год матчем с «Колосом», судил тот же арбитр, что и сегодня. Мы сыграли 2:2 при множестве судейских ошибок. В этом году ситуация повторилась. 

Я должен учитывать каждую мелочь, каждую деталь, потому что я профессионал. Поэтому я об этом говорю сейчас. 

Это очень важно. «Шахтер» сильно усилил свой состав, клуб купил качественных дорогостоящих игроков, и сейчас уровень «Шахтера» и «Динамо» сравнялся. И вот такие судейские ошибки могут решить судьбу чемпионства. Мы потеряли 4 очка именно из-за таких судейских ошибок. 

Хорошо, что подтянулись «Днепр-1» и «Заря», что они участвуют в борьбе за чемпионство. Но не хотелось бы, чтобы на эту борьбу влияли арбитры. Очень тяжело будет потом восстановить эту разницу в очках. Судейские ошибки не должны влиять на турнирную ситуацию. Так как мы сейчас равны с «Шахтером», хочется, чтобы все решалось на поле. 

Поэтому я задержался на пресс-конференцию. Я общался с игроками. Сергей Сидорчук сказал, что в том эпизоде был удар. Арбитры говорят об интенсивности. Как это понимать? Или есть удар по ноге или его нет. Игрок не мог упасть сам. 

- Позади уже 18 игр, в четырёх «Динамо» потеряло очки. К сожалению, все потери очков - на своем поле. В чем причина? 
- Это не столь важно, где мы теряем очки. Когда мы играем на выезде, соперники на своем поле больше играют на атаку, в то время как на нашем поле они закрываются. К тому же, в таких играх чувствуется отсутствие Артема Беседина. 

Если мы теряем очки, значит наша команда не настолько сильна чтобы удерживать этот уровень, выигрывать каждую игру. 

Сегодня у нас было 27 ударов в сторону ворот. Это очень много, мы не должны были терять очки по такой игре. Но вопрос в том, куда были эти удары. Из-за чрезмерного желания игроки сильно суетились. В самые ответственные моменты, когда нужно было принимать правильные решения, из-за спешки и суеты они принимали неверные решения. Когда нужно было отдавать пас, они били, и наоборот, когда нужно было бить они искали другие решения ситуаций. 

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 13.12.2021 12:27
    +10
    Было хоть одно интервью, где цыган не плакался о судействе? При чем, начиная еще со времен Шахтера...
    Ссылка
    dadlismit
    dadlismit, 13.12.2021 12:31
    +9
    "Сергей Сидорчук сказал, что в том эпизоде был удар. Арбитры говорят об интенсивности. Как это понимать? Или есть удар по ноге или его нет. Игрок не мог упасть сам".
    Три раза ха-ха ! После того, как счет стал 1:1 Сидор и Гармаш только сами и падали, думая, как нарисовать пенальти
    Заре отдельный респект за игру !
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    Сергей Заскаль
    Сергей Заскаль, 13.12.2021 12:26
    +5
    Мирче в своём стиле,весной уже объявит,что Динамо-лучшая команда восточной Европы,каковым был Шахтёр при нём.Самомнение у Луческу всегда на высоте.
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    alefteev77
    alefteev77, 13.12.2021 12:17
    +5
    Уровень ШД и ДК мы регулярно видим в ЛЧ. Более-менее серьезный соперник и уже проблемы. Уровень ДК и ШД - это середняк или даже аутсайдер любой топовой лиги (Испания, Италия, Германия, Англия).
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    joytok
    joytok, 13.12.2021 12:13
    +5
    Ну Мирча за прошлый сезон чуток подтянул Динамо, потому что знает кухню Шахтёра.
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    New Zealander
    New Zealander, 13.12.2021 12:43
    +4
    "До того ж у таких іграх відчувається відсутність Артема Бєсєдіна."
    ...
    А я думал, что Луческу умнее.
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    Kevko
    Kevko, 13.12.2021 12:54
    +3
    1. Проблемы в судействе есть, но они не являются определяющими.
    2. Истории о "молодых игроках" уже можно закрывать. Только Забарный - 19 лет. Далее - Сирота, 21 и Мыколенко. И это все.
    3. Луческу лучше организовал ту команду, которую получил, но не перестроил ее. В еще большей перестройке нуждается работа клуба.
    4. Эта команда практически достигла своего потолка. Больших талантов в ее составе нет
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 13.12.2021 13:04
    +2
    Ахххаахаххпхпахахахахахах......... ур0вень ровный...
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    New Zealander
    New Zealander, 13.12.2021 12:57
    +2
    alefteev77, 13.12.2021 12:17
    Уровень ШД и ДК мы регулярно видим в ЛЧ. Более-менее серьезный соперник и уже проблемы. Уровень ДК и ШД - это середняк или даже аутсайдер любой топовой лиги (Испания, Италия, Германия, Англия).
    Ну почему середняков и аутсайдерів только? Шахтёр же в последние годы оставлял за бортом еврокубков такие клубы как Хофенхайм, Вольфсбург, Бенфику и даже Интер (все эти 4 клуба - далеко не середняки или аутсайдеры в своих чемпах) . А кого оставляло за бортом Динамо? Разве что Ференцварош
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    Face Control
    Face Control, 13.12.2021 13:26
    +1
    banderlog78, 13.12.2021 13:21
    Динамо потрібен нормальний форвард, такий собі Шацьких, Бангура, Траоре . Це спільна проблема і Динамо і Шахтар. Гра є , нема кому завершити, Бєсєдін не поможе....
    У Шахтёра есть шикарный форвард, в Украине он точно лучший, просто сейчас он временно отсутсвует, это да.
    Ссылка
    banderlog78
    banderlog78, 13.12.2021 13:21
    +1
    Динамо потрібен нормальний форвард, такий собі Шацьких, Бангура, Траоре . Це спільна проблема і Динамо і Шахтар. Гра є , нема кому завершити, Бєсєдін не поможе....
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 13.12.2021 13:17
    +1
    FunnyCat_____, 13.12.2021 13:06
    Это называется горящая Федина жопа , которую поджог румын
    Вам потребовалось, чтобы вся Украина на трансферы сбросилась , чтобы догнать по уровню Динамо , которое уже 4 год одним составом играет
    Ты вчера в Лубнах смотрела унижение ДК ?
    Сильно расстроилась ?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 13.12.2021 13:10
    +1
    FunnyCat_____, 13.12.2021 13:06
    Это называется горящая Федина жопа , которую поджог румын
    Вам потребовалось, чтобы вся Украина на трансферы сбросилась , чтобы догнать по уровню Динамо , которое уже 4 год одним составом играет
    это называется - не лезь в разговор взрослых людей....
    тебе "гореть" по поводу 2 -го места динамо еще до конца февраля.... давай, скули дальше
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 13.12.2021 13:01
    +1
    Умник, 13.12.2021 12:44
    Дед вжарил отлично.
    Уровень шахтера и Динамо сравнялся))).
    Вот за что Луческу ценю это за защиту команды.
    Он так шахтер защищал, но его выкинули оттуда.
    Сейчас он везде говорит о своем клубе как о сильном клубе.
    Это не Хацкевич который жаловался о том что Динамо уже не то.
    Это и есть психология.
    это
    называется
    маразм и
    избегание проблем
    которое является
    свойством нашего
    разума
    вот это психология
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 12:44
    +1
    Дед вжарил отлично.
    Уровень шахтера и Динамо сравнялся))).
    Вот за что Луческу ценю это за защиту команды.
    Он так шахтер защищал, но его выкинули оттуда.
    Сейчас он везде говорит о своем клубе как о сильном клубе.
    Это не Хацкевич который жаловался о том что Динамо уже не то.
    Это и есть психология.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 13.12.2021 13:29
    0
    FunnyCat_____, 13.12.2021 13:06
    Это называется горящая Федина жопа , которую поджог румын
    Вам потребовалось, чтобы вся Украина на трансферы сбросилась , чтобы догнать по уровню Динамо , которое уже 4 год одним составом играет
    Кись, не, все деньги от Еврокубков, о финансовом фейр-плейе слышала? Просто кто-то их тратит на трансферы, а кто-то на казино в Монако.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 13.12.2021 13:28
    0
    Все идёт к тому что развпятилетняя традиция Динамо не будет нарушена. Its "set in stone". Спасибо нашему итальянскому новому Гвардиоле что помогает сохранить нашу культуру и традиции.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 13:26
    0
    banderlog78, 13.12.2021 13:21
    Динамо потрібен нормальний форвард, такий собі Шацьких, Бангура, Траоре . Це спільна проблема і Динамо і Шахтар. Гра є , нема кому завершити, Бєсєдін не поможе....
    Футбол изменился на 360 градусов.
    Все форварды которые забивают играют в оттяжке.
    Мбаппе Бензема гризманн Левандовски
    Прошли времена которые форварды стоят ждут мяча
    Буяльский и Циганков на двоих забили 20 мячей.
    Потому что они и создают и завершают.
    Динамо нужно убирать из состава Шепелева Леднева кендзеру возвращать из Днепра Дубинчака.
    Вместо центра поля делать такую же альтернативу как на правом и левых флангах.
    Сидор и Шапаренко должны иметь аналогичный вариант усиления с лавки.
    А форвардов куча.
    Плюс не забывайте бельгиец выздоровил.
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    Face Control
    Face Control, 13.12.2021 13:25
    0
    Сравнялись они б, получили подарок от Шахтёра раз в пять лет прям в себя поверили, ржу. Просто кто-то деньги на трансферы тратит, а кто-то на казино в Монако.
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    Face Control
    Face Control, 13.12.2021 13:24
    0
    FunnyCat_____, 13.12.2021 12:07
    Ну это Динамо застопорилось просто, под конец круга + шахтёр накупил игроков на 50 Лямов .
    Ну ничего , если Суркис поймёт что команде нужна небольшая кадровая перезагрузка, то есть шансы сделать весной золотой дубль
    Слыш, дубль, это правда что у вас вчера под концовку матча нужно было ставить за один момент сразу три пенальти?
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