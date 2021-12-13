Виктор ВАЦКО: «От ухода Марлоса наш футбол теряет»

Известный комментатор лестно высказался о натурализованном бразильце

  • 13.12.2021 11:30
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  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «От ухода Марлоса наш футбол теряет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поделился мнениями о Марлосе, который 13 декабря официально покинул «Шахтер».

Марлос, для меня, один из самых любимых футболистов в новейшей истории украинского футбола. Я их называю футбольными магами. Футболисты играют в стиле, который отмирает в современном футболе. Прекрасно работает с мячом, способен на футбольное чудо, может обыграть, забить. Сколько он мячей таких забил. Жаль, что Марлос покидает «Шахтер», покидает украинский футбол. Наш футбол от этого теряет», – сказал Вацко.

Ранее Дарио Срна объяснил, почему Марлос отсутствовал на церемонии прощания с командой.

Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 13.12.2021 11:54
    0
    Да уж. Но когда то потеряли Марко Девича и Хосе Эрнесто Сосу. Пережили.
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