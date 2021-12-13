Виктор ВАЦКО: «От ухода Марлоса наш футбол теряет»

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поделился мнениями о Марлосе, который 13 декабря официально покинул «Шахтер».

Марлос, для меня, один из самых любимых футболистов в новейшей истории украинского футбола. Я их называю футбольными магами. Футболисты играют в стиле, который отмирает в современном футболе. Прекрасно работает с мячом, способен на футбольное чудо, может обыграть, забить. Сколько он мячей таких забил. Жаль, что Марлос покидает «Шахтер», покидает украинский футбол. Наш футбол от этого теряет», – сказал Вацко.

Ранее Дарио Срна объяснил, почему Марлос отсутствовал на церемонии прощания с командой.