Тарас СТЕПАНЕНКО: «Очень тяжело, каждый из нас хотел, чтобы Марлос остался»

Капитан «Шахтера» высказался об уходе натурализованного бразильца

  • 13.12.2021 10:09
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Очень тяжело, каждый из нас хотел, чтобы Марлос остался»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мыслями об уходе Марлоса из клуба.

«Его человеческие качества на самом высоком уровне. Добрый человек, с большим сердцем. Человек, который всегда в хорошем настроении, большой профессионал. Каждый из нас очень хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста. Он очень хотел домой, к семье, у него очень возрастные родители. Он их долго не видел и он хочет пожить со своей семьей дома, в Бразилии. Мне очень тяжело, я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль», - сказал Степаненко. 

Ранее Дарио Срна объяснил, почему Марлос отсутствовал на церемонии прощания с командой.

Источник — Великий футбол

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