Гарри КЕЙН: «Я новичок в Формуле-1, но у Хэмилтона отняли чемпионство»

Английский форвард разочарован результатом последней гонки

  • 13.12.2021 09:41
  • 1062 просмотра
  • 2 комментария
Гарри КЕЙН: «Я новичок в Формуле-1, но у Хэмилтона отняли чемпионство»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о финале сезона Формулы-1. Напомним, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, обойдя пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона на последнем круге и стал чемпионом мира. 

«Я новичок в Формуле-1, и было удивительно наблюдать, как Льюис и Макс сражаются друг с другом. Не эксперт в этом, но мне кажется, что есть какие-то странные правила, которые дают несправедливое преимущество одному над другим. Почему Хэмилтон должен быть наказан за чью-то аварию? 

Он буквально провел идеальную гонку, и у него отняли чемпионство.  Жаль, что все так закончилось», — написал Кейн в Twitter.

Напомним, большую часть гонки лидировал Льюис Хэмилтон, но на последних кругах из-за аварии на трассе появилась машина безопасности, что позволило Ферстаппену сократить отставание. А на последнем круге машина безопасности покинула трассу, Ферстаппен, у которого были свежие шины, легко обошел Хэмилтона и стал чемпионом.

Смотрите также: ВИДЕО. Эпичный финал. Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 13.12.2021 10:20
    0
    Спортом це було б, якщо б усі їхали на однакових авто. А так в кого кращий мотор, в кого шини і тд. Приклад чемпіони Ряйконен, Алонсо, Феттель. Вони рідко в очки заїжджають в по середніх командах. На сьогодні виграти чемпіонат може лише хтось із мерседеса чи ред була. І колись те саме була, або Ферарі або Макларен, перед ти Вільямс, перед ними Бенеттон
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    Juzik
    Juzik, 13.12.2021 10:09
    0
    Ф1 уже давно не спорт, а комерция.
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