Гарри КЕЙН: «Я новичок в Формуле-1, но у Хэмилтона отняли чемпионство»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о финале сезона Формулы-1. Напомним, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, обойдя пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона на последнем круге и стал чемпионом мира.

«Я новичок в Формуле-1, и было удивительно наблюдать, как Льюис и Макс сражаются друг с другом. Не эксперт в этом, но мне кажется, что есть какие-то странные правила, которые дают несправедливое преимущество одному над другим. Почему Хэмилтон должен быть наказан за чью-то аварию?

Он буквально провел идеальную гонку, и у него отняли чемпионство. Жаль, что все так закончилось», — написал Кейн в Twitter.

Напомним, большую часть гонки лидировал Льюис Хэмилтон, но на последних кругах из-за аварии на трассе появилась машина безопасности, что позволило Ферстаппену сократить отставание. А на последнем круге машина безопасности покинула трассу, Ферстаппен, у которого были свежие шины, легко обошел Хэмилтона и стал чемпионом.

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