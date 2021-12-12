Реал Мадрид

Центральным матчем 17-го тура испанской Ла Лиги станет мадридское дерби – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимает «Атлетико». Игра пройдет в воскресенье, 12 декабря, в 22:00 по Киеве.
Матч можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Реал – Атлетико. Мадридское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал – Атлетико. Мадридское дерби. Стартовые составы команд
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @Atleti! @UnicajaBanco | #RealMadridAtleti pic.twitter.com/aELJH1tn6f— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 12, 2021
And now… The 𝗹𝗶𝗻𝗲-𝘂𝗽 for your 𝗔𝘁𝗹𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 ❤️🤍 pic.twitter.com/FZNHwQQoSD— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 12, 2021
Источник — Sport.ua
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