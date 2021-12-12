Капитан Черноморца: «То, что фанаты против фарм-клуба – это правильно»

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (2:1) и атаку на клубный автобус.



- Вспомните, когда последний раз забивали в УПЛ?

- Давно. В том году я не забивал за «Днепр-1», потом были скитания по Вторым и Первым лигам. Давно, наверное, даже за «Волынь» это было.



- Как сегодня удалось забить?

- Наверное, случайно. Мяч отскочил. Думаю, чтобы контратаку не провели. Поэтому пробил. Лег мяч на ногу хорошо и залетел.



Очень важная победа, потому что конкуренты за выживание набрали очки. Если бы сегодня ушли без очков, то во втором круге было бы тяжело бороться.



- Быстрые голы - это установка от Юрия Мороза?

- Таких установок не бывает. Конечно, мы дома договорились агрессивно начать. Так получилось.



- Проясните ситуацию с вашим контрактом.

- Настроение отличное. Заканчивать не собираюсь. Посмотрим, что будет. Вы, наверное, уже знаете, что будут изменения в «Черноморце». Если будет позволять здоровье, если я буду нужен, то не хочу завершать карьеру.



- Перед матчем ультрас забросали автобус камнями. Как это было?

- Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Акция не понятна. Главное, что никто не пострадал, – сказал Кравченко.

ФОТО. Бросали камни и яйца. На автобус Черноморца снова совершено нападение