Капитан Черноморца: «То, что фанаты против фарм-клуба – это правильно»

Сергей Кравченко – о победе над «Металлистом 1925» и атаке ультрас

  • 12.12.2021 21:42
  • 1148 просмотров
  • 1 комментарий
Капитан Черноморца: «То, что фанаты против фарм-клуба – это правильно»
© footballua.tv. Сергей Кравченко

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (2:1) и атаку на клубный автобус.
 
- Вспомните, когда последний раз забивали в УПЛ?
- Давно. В том году я не забивал за «Днепр-1», потом были скитания по Вторым и Первым лигам. Давно, наверное, даже за «Волынь» это было.
 
- Как сегодня удалось забить?
- Наверное, случайно. Мяч отскочил. Думаю, чтобы контратаку не провели. Поэтому пробил. Лег мяч на ногу хорошо и залетел.
 
Очень важная победа, потому что конкуренты за выживание набрали очки. Если бы сегодня ушли без очков, то во втором круге было бы тяжело бороться.
 
- Быстрые голы - это установка от Юрия Мороза?
- Таких установок не бывает. Конечно, мы дома договорились агрессивно начать. Так получилось.
 
- Проясните ситуацию с вашим контрактом.
- Настроение отличное. Заканчивать не собираюсь. Посмотрим, что будет. Вы, наверное, уже знаете, что будут изменения в «Черноморце». Если будет позволять здоровье, если я буду нужен, то не хочу завершать карьеру. 
 
- Перед матчем ультрас забросали автобус камнями. Как это было?
- Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Акция не понятна. Главное, что никто не пострадал, – сказал Кравченко.

ФОТО. Бросали камни и яйца. На автобус Черноморца снова совершено нападение

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 12.12.2021 21:54
    +1
    Крава ты же взрослый человек с опытом жизни ,а одобряешь своими словами добро на новые акции подобного рода.Понятно что болелы против фарма но не нада накидиваться на футболистов как будто они решают дела к клубе.
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