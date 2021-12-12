Колос – Минай. Забьет ли Селезнев? Стартовые составы команд

12 декабря в 19:30 пройдет матч 18-го тура УПЛ

  • 12.12.2021 19:20
  • 450 просмотров
  • 2 комментария
Колос – Минай. Забьет ли Селезнев? Стартовые составы команд
© Instagram. Сергей Селезнев

12 декабря в 19:30 состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Минай».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Колос – Минай. Забьет ли Селезнев? Стартовые составы команд

Форвард Евгений Селезнев заявлен в резерве команды гостей.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 12.12.2021 19:38
    0
    Переформулируя - будет ли пенальти у миная
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    Fair Play
    Fair Play, 12.12.2021 19:37
    0
    Тунець давно забив...
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