12 декабря в 19:30 состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Минай».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Минай. Забьет ли Селезнев? Стартовые составы команд
Форвард Евгений Селезнев заявлен в резерве команды гостей.
Источник — Sport.ua
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