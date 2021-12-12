12 декабря в 19:30 состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Минай».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Минай. Последний матч года в УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
Источник — Sport.ua
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