ВИДЕО. Аталанта без Малиновского обыграла на выезде Верону

Состоялись два матча 17-го тура Серии А.



«Аталанта» на выезде без Руслана Малиновсокго с минимальным преимуществом переиграла «Верону». Украинец не попал даже в заявку на матч из-за перебора желтых карточек.



«Торино» в домашних стенах оказался сильнее «Болоньи».



Чемпионат Италии. 17-й тур



«Верона» – «Аталанта» – 1:2

Голы: 1:0 – 22 Симеоне, 1:1 – 37 Миранчук, 1:2 – 62 Копмейнерс.

«Торино» – «Болонья» – 2:1

Голы: 1:0 – 24 Санабрия, 2:0 – 69, автогол Сумаоро, 2:1 – 79, пенальти Орсолини.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА