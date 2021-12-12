ВИДЕО. Аталанта без Малиновского обыграла на выезде Верону

Состоялись два матча 17-го тура Серии А.
«Аталанта» на выезде без Руслана Малиновсокго с минимальным преимуществом переиграла «Верону». Украинец не попал даже в заявку на матч из-за перебора желтых карточек.
«Торино» в домашних стенах оказался сильнее «Болоньи».
Чемпионат Италии. 17-й тур
«Верона» – «Аталанта» – 1:2
Голы: 1:0 – 22 Симеоне, 1:1 – 37 Миранчук, 1:2 – 62 Копмейнерс.
«Торино» – «Болонья» – 2:1
Голы: 1:0 – 24 Санабрия, 2:0 – 69, автогол Сумаоро, 2:1 – 79, пенальти Орсолини.
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Торино).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
Источник — Sport.ua
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